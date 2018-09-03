Певицу Софию Ротату попытались втянуть в грязный скандал. Артистку провоцировали злопыхатели.

Певицу Софию Ротату попыталисьвтянуть в грязный скандал. Артистку провоцировали злопыхатели.На днях София Михайловна выписаласьиз больницы и теперь пытается успокоить поклонников, которые очень волнуются заздоровье любимицы. Для них артистка публикует в своем Instagram снимки себялюбимой, тем самым давая понять, что с ней все хорошо.После того, как артистка опубликовала очередное фото, почитатели отметили, чтознаменитость выглядит прекрасно и засыпали ее комплиментами. "Красавица, СофияМихайловна!😻😻😻 Вы чудесная!😻😻😻♥♥♥", "Здоровья Вам, София Михайловна!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", "Красоооооотканаша❤❤❤😍😍😍 Любимое Солнышко😍😍😍😘😘😘", – писали восторженные интернет-обыватели.Однако завистники решили добавитьв бочку меда ложку дегтя. Недруги певицы принялись провоцировать звезду. Вкомментариях к снимку они спрашивали почему Ротару не поехала на похороны Кобзона,которые проходили 2 августа в Москве, мол, она наплевала на Иосифа Давыдовича и никак не отреагировала на его смерть."Напохороны приедете Иосифа. Кобзона почему нет фото у вас Кобзона? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вамудалось попасть на похороны Иосифа Кобзона?", "не приехав на похороныКобзона…((( Потеряла всякое уважение", – писали злопыхатели явно пытаясьвтянуть Софию Михайловну в очередной скандал. Отметим, что звезда эти грязныевыпады в свою сторону проигнорировала, тем самым достойно ответив на них.Напомним, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзонушел из жизни в возрасте 80 лет. Его с государственными почестями похоронили наВостряковском кладбище Москвы, рядом с матерью.Более десяти тысяч человекза пять часов пришли проститься с легендарным певцом. Среди них былипервые лица государства, коллеги и друзья артиста.