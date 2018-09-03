Министр обороны Украины Степан Полторак засобирался в отставку после
разговора с пранкерами Лексусом и Вованом. Они поговорили с генералом от имени
президента Порошенко.
Министр обороны Украины Степан Полторак засобирался в отставку после
разговора с пранкерами Лексусом и Вованом. Они поговорили с генералом от имени
президента Порошенко.
Сначала Лексус и Вован включили министру обороны нарезку из фраз
Петра Порошенко. "Значит, дружище мой, ситуация просто неконтролируемая…", -
обращается президент к Полтораку. Затем глава государства в грубой форме
предлагает министру написать заявление об уходе. Кроме того, звучит
вопрос: "кто ездил в Донецк?"
По заикающемуся голосу министра обороны слышно,
что он растерян: "Я что-то сделал не так?". В конце он заявляет,
что готов написать заявление в любое время, и не знает, кто
ездил в Донецк.
Способности пранкеров Лексуса и Вована удивляют весь
мир. Они звонили главам государства, известным политикам, артистам и деятелям
культуры.
"Пранкеры умудряются
дозвониться до высокопоставленных личностей, порой получают некоторую
информацию. Она может быть ценной: те люди, которым они звонят, в ответ
иногда откровенно высказывают свои мысли или объясняют свои действия – то,
чего не позволили бы себе сказать для СМИ", – оценил деятельность
Лексуса и Вована в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.
По мнению эксперта, зачастую информация, полученная
пранкерами, может представлять общественную значимость.
Вован (Владимир Краснов) и Лексус (Алексей Столяров)
не являются пародистами. Их розыгрыши основываются на эффекте
неожиданности, а не имитации чужого голоса.