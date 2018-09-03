Министр обороны Украины Степан Полторак засобирался в отставку после разговора с пранкерами Лексусом и Вованом. Они поговорили с генералом от имени президента Порошенко.

Министр обороны Украины Степан Полторак засобирался в отставку послеразговора с пранкерами Лексусом и Вованом. Они поговорили с генералом от именипрезидента Порошенко.Сначала Лексус и Вован включили министру обороны нарезку из фразПетра Порошенко. "Значит, дружище мой, ситуация просто неконтролируемая…", -обращается президент к Полтораку. Затем глава государства в грубой формепредлагает министру написать заявление об уходе. Кроме того, звучитвопрос: "кто ездил в Донецк?"По заикающемуся голосу министра обороны слышно,что он растерян: "Я что-то сделал не так?". В конце он заявляет,что готов написать заявление в любое время, и не знает, ктоездил в Донецк.Способности пранкеров Лексуса и Вована удивляют весьмир. Они звонили главам государства, известным политикам, артистам и деятелямкультуры."Пранкеры умудряютсядозвониться до высокопоставленных личностей, порой получают некоторуюинформацию. Она может быть ценной: те люди, которым они звонят, в ответиногда откровенно высказывают свои мысли или объясняют свои действия – то,чего не позволили бы себе сказать для СМИ", – оценил деятельностьЛексуса и Вована в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.По мнению эксперта, зачастую информация, полученнаяпранкерами, может представлять общественную значимость.Вован (Владимир Краснов) и Лексус (Алексей Столяров)не являются пародистами. Их розыгрыши основываются на эффектенеожиданности, а не имитации чужого голоса.