Народный артист России, герой боевиков и мелодрам Морской волк, Осенний детектив и День полнолуния Николай Чиндяйкин говорит, что лысина — его кормилица. А ведь в 17 лет, когда он только мечтал стать артистом, врачи вынесли, по сути, смертный приговор – тяжелейшее заболевание почек.

Народный артист России, герой боевиков и мелодрам "Морской волк", "Осенний детектив" и "День полнолуния" Николай Чиндяйкин с иронией говорит, что лысина — его кормилица. А ведь в 17 лет, когда он только мечтал стать артистом, врачи вынесли, по сути, смертный приговор – тяжелейшее заболевание почек."О том, что я болен чем-то серьезным, я понял по глазам врача. Это был удар наповал", – вспоминает актер. Тогда юноше казалось, жизнь кончена, не успев и начаться.Однако борьба матери за жизнь сына, интенсивное лечение, в том числе и целебными травами, принесли свои результаты – через 30 лет диагноз "растворился".В первые же годы в театральном вузе огромную поддержку оказала ему первая жена – однокурсница Наталья. Когда Николаю был всего 21 год, в их браке родилась дочка Настя. Актер признается, что не боялся раннего отцовства, наоборот, радовался ему.Сейчас дочь актера сама уже взрослая женщина. Анастасия вместе с отцом пришла в студию программы "Судьба человека" и вспомнилась, как ее детство прошло за кулисами ТЮЗа, где тогда играли родители Насти.Дочь актера с юмором рассказывает, как хвалилась всем, что ее папа – Балда, а мама – Лягушка.Через пять лет брак Николая и Натальи распался, хотя они старались беречь дочку и сказали, что отец просто уехал на гастроли в Омск.Там, в Омском драмтеатре, где актер отработал 15 лет, он встретил свою большую любовь. Ею оказалась жена главного режиссера театра Татьяна. Чувства были взаимными и настолько сильными, что Николай даже не боялся ради этого потерять место в театре.Муж Татьяны после откровенного разговора отпустил ее к Николаю. Но вскоре у нее нашли онкологическое заболевание, и в 44 года Татьяны не стало.Чиндяйкин признается: ему после ухода любимой женщины было настолько плохо, что три года он не представлял, как дальше жить.Но судьба привела в жизнь актера самую настоящую баронессу по имени Раса. С ней Николай вместе уже четверть века. Он признается, что в жизни ему везло на прекрасных женщин, и всех их он любит.Правда ли, что баронесса на коленях умоляла Чиндяйкина жениться на ней, как удалось избавиться от "смертного приговора" – тяжелейшего диагноза и почему он называет свою лысину кормилицей?Об этом актер рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".