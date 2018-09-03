Социальная сеть Одноклассники совместно с инвестиционным подразделением Mail.Ru Games Ventures открыли OK Instant Games Cup – чемпионат для разработчиков мобильных HTML5 игр.

Социальная сеть Одноклассники совместно с инвестиционным подразделением Mail.Ru Games Ventures открыли OK Instant Games Cup – чемпионат для разработчиков мобильных HTML5 игр. С 3 сентября по 21 октября разработчики игр, ранее неопубликованных на игровой платформе ОК, смогут прислать на конкурс свою игру в одну из двух номинаций. В номинации PRO могут участвовать опытные разработчики, чьи игры не были опубликованы в Одноклассниках. При этом они могут адаптировать собственные игры с других платформ и перенести их в ОК. Три лучших игры получат трафик на определенное число установок игры в соцсети: победитель сможет привлечь 1 миллион установок.В номинации New Star будут участвовать новички игровой разработки и команды, которые еще не публиковали свои игры в социальных сетях. Тройка призеров получит денежные призы: 300 000 рублей за первое место, 200 000 рублей – за второе и 100 000 рублей – за третье. Кроме того, призеры смогут получить консультацию команды инвестиционного подразделения Mail.Ru Games Ventures по дальнейшему развитию игрового проекта.Авторы лучших игр получат уникальную возможность презентовать свой проект и привлечь инвестиции от Mail.Ru Games Ventures. Все условия конкурса можно посмотреть на официальном сайте okgamescup.ru.