Владимир продолжает преображаться. В городе появилось сразу несколько новых благоустроенных зон для отдыха. В Оргтруде ко Дню Рождения микрорайона привели в порядок центральный сквер и построили самый современный в городе детский городок. На торжество микрорайона пришло несколько тысяч жителей. Для горожан выступили лучшие коллективы Владимира, а завершился праздник дискотекой и салютом. Подробности у Оксаны Любимовой.

Владимир продолжает преображаться. В городе появилось сразу несколько новых благоустроенных зон для отдыха. В Оргтруде ко Дню Рождения микрорайона привели в порядок центральный сквер и построили самый современный в городе детский городок. На торжество микрорайона пришло несколько тысяч жителей. Для горожан выступили лучшие коллективы Владимира, а завершился праздник дискотекой и салютом. Подробности у Оксаны Любимовой.(мкрн. Оргтруд)Одним из главных событий Дня Оргтруда-2018 стало благоустройство центральной площади и открытие современного детского городка. Эту детскую площадку с нетерпением ждали все жители Оргтруда. Новые горки, качели, и лабиринты построили к юбилею микрорайона. На территории самого детского городка, с прорезиненным покрытием площадью почти 500 кв. метров, установили большой игровой комплекс, гимнастические снаряды, спортивные тренажеры, карусели, качели, и даже тематическую транспортную площадку с постом ДПС.Теперь мамам есть, где комфортно погулять с малышами, а школьникам и детсадовцам весело провести время после занятий. Городок был построен в Оргтруде благодаря договоренностям губернатора Владимирской области Светланы Орловой и губернатора Московской области Андрея Воробьева.Галина Гармаш, жительница мкрн. Оргтруд: "Очень хорошо. А мы сидим со снохой и говорим: Ещё бы 2 такие построили площадки. Правда-правда хорошо детям. Даже из садика выйти, и можно им ещё погулять ребята".Дмитрий Ротару, житель мкрн. Оргтруд: "Родителям попасть трудно домой. Площадка, конечно, замечательная. Просто сказка. Так что спасибо".Жители говорят после масштабного благоустройства микрорайон просто не узнать. В некогда заросшем сквере на центральной площади микрорайона убрали всю поросль и спилили больные деревья. Здесь уже есть скамейки, декоративное ограждение, а весной появятся красивые клумбы. Отремонтировали и дорогу к скверу и тротуары. В этом году акцент властей в городском благоустройстве именно на микрорайоны.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Дети получили потрясающий заряд бодрости. Такая площадка у нас единственная в городе Владимире. Я думаю, такие площадки у нас еще будут. Но первая именно в микрорайоне Оргтруд. Команда работавшая в этом микрорайоне, наши владимирские ребята, команда подмосковного губернатора быстро и слаженно сделали эту площадку. Спасибо, Андрей Юрьевич, спасибо, Светлана Юрьевна, спасибо вся команда, которая принимала участие в строительстве данной площадки".Ольга Деева, глава г. Владимира: "Наша задача благоустраивать не только исторический центр нашего города, но и другие присоединенные территории. к чему мы и будем стремиться".Андрей Шохин отметил, что программа реновации микрорайона Оргтруд будет продолжена. Так, в планах следующего года строительство уличного комплекса для занятий игровыми видами спорта.