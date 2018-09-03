Звезда итальянского кино купила квартиру в Москве. Теперь она планирует получить и паспорт.

Звезда итальянского кино купила квартиру в Москве. Теперь она планирует получить и паспорт.Орнелла Мути впервые приехала в Москву еще во времена СССР – Григорий Чухрай приглашал ее для съемок своего фильма "Жизнь прекрасна" в 1980 году.С тех пор она тут – частый гость. Год назад работала в жюри Московского кинофестиваля. Теперь же в Кремле она репетирует роль российской императрицы Анны Иоанновны в балете "Хрустальный дворец". Его единственный показ состоится 10 сентября.Для этой работы Орнелла Мути учит русский язык. Впрочем, приходится ей не очень сложно, ведь Москва стала ее вторым домом."Несколько лет назад я купила квартиру в центре российской столицы (на Остоженке, близко от Кремля – Прим. Ред), – рассказала актриса в интервью Dni.Ru. – У меня тут есть вид на жительство, я резидент. Не исключаю, что получу и российское гражданство".Актриса уверяет, что в Россию ее тянет потому, что ее дедушка и бабушка жили в Петербурге. Но, очевидно, есть причины более прозаические – в нашей стране и налоги ниже, и бизнес возлюбленного Мути Фабрис Керерве, который занимается сетевым маркетингом, связан с Россией."Конечно, то что показывают в новостях в Италии про Россию и то, что я вижу здесь, – это две разные вещи. – И многие мои знакомые просто боятся ехать сюда. Но я говорю им: "Да бросьте, Россия – потрясающая, тут хорошие люди, интересная архитектура, все очень активно меняется. И я очень горда тем, что имею тут квартиру, что часто бываю, что меня тут знают и любят. У политиков свои игры, я в них не участвую, мое дело – искусство".