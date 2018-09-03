20-летняя австралийка Шинейд Макнамара при загадочных обстоятельствах
умерла после пребывания на яхте 87-летнего миллиардера из Мексики. Ее обнаружили без сознания на борту судна у
берегов Греции.
20-летняя австралийка Шинейд Макнамара при загадочных обстоятельствах
умерла после пребывания на яхте 87-летнего миллиардера из Мексики. Ее обнаружили без сознания на борту судна у
берегов Греции.
Известно, что известная в своей стране модель работала
на яхте Mayan Queen IV и провела там последние четыре месяца. При этом, чем
именно занималась там девушка, не уточняется. Однако, судя по постам на
своей странице в Instagram,
Шинейд ярко и весело проводила там время, совмещая работу с отдыхом.
Яхта
стоимостью 140 миллионов долларов принадлежит мексиканцу Альберто Баильересу. По некоторым данным, Шинейд еще была жива, но скончалась в вертолете по
дороге в больницу.
Владелец яхты покинул
судно за два дня до случившегося, передает Unilad. Гибель своей
сестры подтвердил Джейк Макнамара. Он рассказал, что девушка любила путешествия
и приключения.
По данным полиции, на яхте в отсутствие
миллиардера оставались члены экипажа, персонал и Шинейд Макнамара. Пока смерть
девушки расследуется как самоубийство.
Напомним, в октябре прошлого года умерла в
Шанхае при загадочных обстоятельствах 14-летняя модель, уроженка Перми.
Первоначально сообщалось, что ей стало плохо на подиуме. Также говорилось о
том, что девушка страдала от менингита. Позже российские дипломаты рассказали,
что ей был поставлен диагноз "полиорганная недостаточность на фоне
инфекционного поражения нервной системы и сепсиса".