20-летняя австралийка Шинейд Макнамара при загадочных обстоятельствах умерла после пребывания на яхте 87-летнего миллиардера из Мексики. Ее обнаружили без сознания на борту судна у берегов Греции.

20-летняя австралийка Шинейд Макнамара при загадочных обстоятельствахумерла после пребывания на яхте 87-летнего миллиардера из Мексики. Ее обнаружили без сознания на борту судна уберегов Греции.Известно, что известная в своей стране модель работалана яхте Mayan Queen IV и провела там последние четыре месяца. При этом, чемименно занималась там девушка, не уточняется. Однако, судя по постам насвоей странице в Instagram,Шинейд ярко и весело проводила там время, совмещая работу с отдыхом.Яхтастоимостью 140 миллионов долларов принадлежит мексиканцу Альберто Баильересу. По некоторым данным, Шинейд еще была жива, но скончалась в вертолете подороге в больницу.Владелец яхты покинулсудно за два дня до случившегося, передает Unilad. Гибель своейсестры подтвердил Джейк Макнамара. Он рассказал, что девушка любила путешествияи приключения.По данным полиции, на яхте в отсутствиемиллиардера оставались члены экипажа, персонал и Шинейд Макнамара. Пока смертьдевушки расследуется как самоубийство.Напомним, в октябре прошлого года умерла вШанхае при загадочных обстоятельствах 14-летняя модель, уроженка Перми.Первоначально сообщалось, что ей стало плохо на подиуме. Также говорилось отом, что девушка страдала от менингита. Позже российские дипломаты рассказали,что ей был поставлен диагноз "полиорганная недостаточность на фонеинфекционного поражения нервной системы и сепсиса".