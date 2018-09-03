Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается посетить Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Премьер Армении сообщил также, что внеочередные выборы в парламент республики пройдут в мае или в первые 10 дней июня 2019 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается посетить Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным.Как заявил сам Пашинян в воскресенье, в последнее время ходят слухи, что в армяно-российских отношениях есть некоторые проблемы. Он эти слухи опроверг, отметив, что двусторонние связи существуют "в рабочей атмосфере". Тем не менее Пашинян намерен встретиться с Путиным и обсудить "широкий спектр армяно-российских отношений". Он добавил, что эта встреча запланированная, а предстоящая встреча с российским лидером будет третьей по счету."Я не могу сказать, что все вопросы будут решаться, но мы сделаем все для этого", — приводит слова Пашиняна ТАСС.Премьер Армении сообщил также, что внеочередные выборы в парламент республики пройдут в мае или в первые 10 дней июня 2019 года.По его словам, сейчас готовятся изменения в Конституции, которые позволят распускать парламент без отставки действующего главы правительства, пишет "Интерфакс".