Рекордсмен и многократный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников рассказал, как отнесся к пропуску зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. По словам спортсмена, несмотря на сложную ситуацию, он никогда не задумывался о смене гражданства России.

Рекордсмен и многократный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников рассказал, как отнесся к пропуску зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. По словам спортсмена, несмотря на сложную ситуацию, он никогда не задумывался о смене гражданства России.После Олимпийских игр некоторые российские спортсмены приняли решение сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборные других стран."Гражданство менять не собираюсь, — заявил Кулижников, которого цитирует РИА Новости. — Я — патриот России. Здесь мои люди. Я могу пропустить все Олимпиады в своей жизни, но не уйду из России. Жизнь, конечно, штука непростая, всякое может случиться, но я патриот".Кроме того, спортсмен рассказал, что смог восстановить после травмы колена и готов к старту предстоящего сезона.