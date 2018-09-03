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<a href="http://33live.ru/novosti/03-09-2018-pensionnye-izmeneniya-chto-budet-so-lgotami.html" target="_blank">Пенсионные изменения: что будет со льготами</a> - Обращение президента смотрели всей страной. На предприятиях. Дома. Касалось каждого. Глава государства детально говорил об изменениях пенсионной системы, цель которых - обеспечить повышение качества жизни.