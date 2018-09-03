Обращение президента смотрели всей страной. На предприятиях. Дома. Касалось каждого. Глава государства детально говорил об изменениях пенсионной системы, цель которых - обеспечить повышение качества жизни.
Обращение президента смотрели всей страной. На предприятиях. Дома. Касалось каждого. Глава государства детально говорил об изменениях пенсионной системы, цель которых — обеспечить повышение качества жизни.
"Мне кажется, что тот факт, что он сказал "я доложил вам", — это уважительное отношение к людям. И он еще раз подчеркнул необходимость ответственности власти и граждан перед будущими поколениями, что это решение необходимо принимать, что вся система мер направлена на повышение уровня пенсий", — считает Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ.
Предполагается, что к 2024 году пенсии для неработающих пенсионеров составят 20 тысяч рублей в месяц. Сейчас — чуть больше 14. То есть в течение шести лет пенсия будет расти в среднем на тысячу рублей. А индексация пенсий выше инфляции будет закреплена законодательно.
Сегодня из-за сокращения трудоспособного населения — это последствия демографических шоков — возможности для роста пенсий снижаются. А нагрузка на тех, кто работает, наоборот, все выше. Необходимы изменения. Однако главный критерий этих изменений — справедливость. Именно поэтому женщины будут выходить на пенсию не в 63, как предлагалось изначально, а в 60 лет. То есть пенсионный возраст вырастет одинаково — на пять лет — и для мужчин, и для женщин.
Более того, предусмотрено право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Если трое детей, на три года раньше срока. Если четверо, на четыре. А если пятеро и более, то, как и сейчас, — в пятьдесят лет.
Изменения должны происходить постепенно. У людей старшего поколения появляются дополнительные гарантии на рынке труда. Вводится так называемый предпенсионный период — 5 лет до наступления срока выхода на пенсию, то есть с 55 лет у женщин и с 60 у мужчин.
"Очень понравилось решение, мудрое. Нельзя сломать все в одночасье, а нужен постепенный переход. А также очень значительные меры поддержки людей предпенсионного возраста", — отметила Галина Зырянова, член Общественной палаты.
Президент предлагает целый пакет мер. Основная задача — защитить пожилых людей от возможной дискриминации по возрасту. Будет установлена административная и даже уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ брать их на работу, как это уже существует в отношении беременных.
"Это могло бы быть приравнено к ответственности уголовной, которая установлена 145-й статьей УК РФ, если речь идет об уголовной ответственности в случае, когда дискриминируются женщин в положении и те, кто имеют детей младше трех лет", — заявила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства.
"Сначала будет административная ответственность, потом, если это повторное нарушение, наступает уголовная. Это не вопрос "наезда" на бизнес, как у нас любят говорить, это вопрос того, чтобы исключить возможность дискриминацию по возрасту", — пояснил Андрей Макаров, председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Но опытные руководители, наоборот, возрастных работников ценят. "Мы многих отпускать не хотим. У них есть профессионализм, осторожность, внимание, бережное отношение к технике. Они являются наставниками нашего молодого поколения", — говорят они.
Да и можно ли представить без специалистов в возрасте такую сферу как, например, медицина? 1-я городская клиническая больница в Омске существует более 30 лет. Здесь много молодых врачей. Приходят выпускники медицинских вузов. Но ценят и тех, кто трудился здесь на протяжении многих лет. Специалисты старшего поколения востребованы и сегодня. И прощаться с ними никто не собирается.
Людмила Николаевна Гасаненко возраст не скрывает — 71. Но фору готова дать многим молодым коллегам. Современную медицинскую технику терапевт давно освоила, однако есть кое-что поважнее, чем приборы, — опыт.
"Пока человек может, он должен приносить пользу там, где востребован. Движение — это жизнь", — сказала Гасаненко.
Конечно, изменения пенсионной системы влияют на жизненные планы тех, кто вот-вот собирался уйти на заслуженный отдых. Президент предлагает это учитывать. Тем, кому предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, дадут право оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.
И еще важнейшая инициатива — сохранить на переходный период федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю. Женщинам при достижении 55 лет, мужчинам — с 60.
Остаются также все действующие региональные льготы на ЖКХ, транспорт, приобретение лекарств, как и предлагала ведущая партия страны "Единая Россия".
"Это льготы на проезд в общественном транспорте, льготы по оплате услуг ЖКХ, льготы по проведению капремонта, целый рад льгот, который касается лекарственного и медицинского обеспечения. Мы очень рады, что эта позиция регионов была услышана. И наши региональные фракции в региональных законодательных собраниях в ближайшее время внесут соответствующие законопроекты, они будут приняты уже в ходе осенней сессии", — заверил Андрей Турчак, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Федерации РФ.
На местах уже звучат конкретные поручения.
"Мною дана команда на заседании правительства Магаданской области о подготовке законов и внесении в областную думу законов, обеспечивающих сохранение этих льгот", — сказал Сергей Носов, врио губернатора Магаданской области.
"У нас есть возможность сохранить все те льготы для людей пенсионного возраста, которые уже сегодня работают в Псковской области", — подчеркнул Михаил Ведерников, врио губернатора Псковская области.
"Это важнейшие льготы, касающиеся оплаты услуг ЖКХ, капремонта, проезда в общественном транспорте, приобретению лекарств и так далее", — пояснил Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области.
"Меры социальной поддержки для кузбасских пенсионеров будут сохранены в полном объеме. Для женщин — с 55 лет, для мужчин — с 60", — заверил Сергей Цивилев, врио губернатора Кемеровской области.
"Мы будем сохранять региональные льготы. Сейчас будет готовиться очередной бюджет. Эти льготы касаются ЖКХ, лекарств, проезда", — отметила Светлана Орлова
, губернатор Владимирской области.
"У нас по бюджету все эти параметры, цифры учтены. Законодательно мы примем все необходимые решения", — сказал глава Татарстана Рустам Минниханов.
Все льготы сохраняются и в Москве. "Безусловно, сохраним главную московскую льготу — бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта. То же самое будет касаться и проезда в пригородных электричках — новая льгота, которую мы приняли", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Появляются новые льготы и в Подмосковье."Люди старше 60 лет, и женщины, и мужчины, с 1 сентября получат право на бесплатное передвижение на общественном транспорте в Москве", — пообещал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Еще одно предложение — поддержка аграриев: 25-процентная надбавка к страховой пенсии для неработающих пенсионеров, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.
Максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста вырастет более чем в два раза — с 4900 рублей до 11 280. Такие выплаты будут производиться в течение года.
Кроме того, работодателей обяжут ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию — с сохранением зарплаты.
Остаются в силе льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химпроизводств и чернобыльцев, а также все условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера.
Появляется возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа. Для женщин планка снижена до 37 лет вместо нынешних 40, для мужчин — до 42 вместо 45.
"С 1 января 2019 года мы продолжим индексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров. Кроме того, будет подготовлена специальная программа по переподготовке для граждан предпенсионного возраста, чтобы люди старших возрастов получили дополнительные гарантии сохранения работы", — заявил премьер Дмитрий Медведев.
Возможность освоить новую специальность открывает перспективы для многих тысяч. Должна появиться сеть центров по переучиванию, финансироваться она будет из бюджета.
"Президентские инициативы делают закон менее технократичным и более соцориентированным и справедливым", — уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
А в правительстве подчеркивают: все изменения подкреплены деньгами.
"Все, что сегодня мы имеем как инициативы президента, обеспечено законом о федеральном бюджете. На сегодняшний день все инициативы президента с точки зрения финансов практически урегулированы", — отметила Татьяна Голикова.
Теперь законопроект готовят ко второму чтению, при этом обсуждая каждый нюанс с экспертами и представителями общественных организаций.