Противоправная деятельность четверых граждан была пресечена в ноябре 2017 года оперативниками МО МВД России «Муромский» совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей города Муром в возрасте от 32-х до 59-ти лет. Группе лиц предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств) и ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).Противоправная деятельность группы, занимавшейся сбытом героина на территории города Муром, была пресечена в ноябре 2017 года в результате совместной операции сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Муромский» и оперативников регионального Управления ФСБ.Установлено, что за распределением обязанностей, согласованностью действий и мерами конспирации следил лидер группы – 59-летний местный житель. К участию в противозаконной деятельности он привлек наркозависимых граждан, которые за выполненную «работу» получали дозу наркотического средства.По указанию 59-летнего мужчины члены группы занимались поиском потенциальных клиентов и обозначали условия. После того, как денежные средства поступали на электронный счет лидера, посредством смс сообщали покупателю адрес «закладки».При задержании оперативники изъяли у фигурантов расфасованный по полимерным пакетикам и бумажным сверткам героин, общей массой более 30 граммов. Из салона автомобиля, на котором они передвигались, был изъят травматический пистолет, кастет и деньги от продажи наркотиков.В ходе следствия собрана доказательственная база причастности четверых муромлян к девяти эпизодам противоправной деятельности. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.