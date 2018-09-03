Футболисты владимирского «Торпедо» в рамках 7 тура первенства россии по футболу потерпели первое поражение в сезоне. Чёрно-белые проиграли со счётом 3:1 команде из Долгопрудного.

Футболисты владимирского Торпедо в рамках 7 тура первенства россии по футболу потерпели первое поражение в сезоне. "Чёрно-белые" проиграли со счётом 3:1 команде из Долгопрудного. Игра проходила на стадионе соперника в одноименном подмосковном городе. Во втором тайме наш нападающий Никита Андреев забил единственный мяч в ворота соперника. На данный момент владимирская команда с 14 очками занимает третье место турнирной таблицы. Стоит отметить, что руководство Торпедо поставило в известность инспектора матча и ПФЛ о факте выхода на поле в составе хозяев футболиста, который не был своевременно внесён в протокол встречи. Следующая игра состоится 10 сентября на нашем стадионе. Играть будем с командой Текстильщик из Иваново.