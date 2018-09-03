Россия заинтересована в развитии и процветании Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что ЕС – основной торгово-экономический партнер России, но ему стремительно наступает на пятки Китай.

Россия заинтересована в развитии и процветании Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что ЕС – основной торгово-экономический партнер России, но "ему стремительно наступает на пятки Китай".Так Песков прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Владимир Путин мечтает о "демонтаже Евросоюза".Песков указал, что нынешнее состояние отношений между РФ и ЕС зависит не от Москвы, и "не по инициативе России эти отношения находятся в изрядном подмороженном состоянии". И это не выгодно ни РФ, ни Евросоюзу, подчеркнул он.Президент России неоднократно говорил о готовности Москвы нормализовать отношения с Брюсселем, напомнил Песков.Он также сообщил, что между Путиным и Макроном установились конструктивные и добрые личные отношения, передает "Интерфакс". Это помогает им обсуждать острые темы и вопросы, "по которым страны, не скрывая, заявляют о своем несогласии и расхождении в подходах".