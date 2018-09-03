Попытки американских спецслужб вербовать российских граждан и оказывать на них давление свидетельствуют, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела России. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о попытке ФБР склонить к сотрудничеству Олега Дерипаску.

Попытки американских спецслужб вербовать российских граждан и оказывать на них давление свидетельствуют, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела России. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения New York Times о попытке Минюста США и ФБР склонить к сотрудничеству Олега Дерипаску.По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, в последние годы Соединенные Штаты очень грубо работают по линии своих разведслужб. Попытки вербовки российских граждан, оказания на них морального и иного давления – очевидный факт практики со стороны США, приводит слова Пескова "Интерфакс".При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что такие бизнесмены, как Олег Дерипаска, — очень крупные акционеры, руководители огромных бизнес-структур и производственных процессов, в которых заняты десятки, а иногда и сотни тысяч людей. В том числе и тех, кто работает в чувствительных сферах российской экономики. Поэтому подобные случаи вербовки со стороны ФБР — самым красноречивым образом свидетельствуют о попытках вмешательства в российские внутренние дела.При ответе на вопрос, сталкивались ли другие российские предприниматели и крупные бизнесмены с подобными попытками давления со стороны спецслужб США, Дмитрий Песков посоветовал задать этот вопрос непосредственно им.Ранее появилась информация, что американские спецслужбы два года пытались завербовать российского миллиардера Олега Дерипаску. Эти попытки предпринимались в 2014-2016 годах. После того, как попытки вербовки потерпели крах, США внесли Дерипаску и связанные с ним компании, в том числе РусАл, в санкционный список.