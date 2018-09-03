30 сентября в Махачкале объявили победителей кадрового конкурса — Мой Дагестан. Теперь они будут не только включены в кадровый резерв республики, но и получат реальную возможность занять руководящие должности в органах власти.

30 сентября в Махачкале объявили победителей кадрового конкурса — "Мой Дагестан". Теперь они будут не только включены в кадровый резерв республики, но и получат реальную возможность занять руководящие должности в органах власти. Казалось бы, что в этом необычного, – ну, региональный кадровый конкурс? Но минуточку... Это Дагестан! До недавнего времени там ведь все было по-другому — по звонку, по-родственному. Как обычно. А сейчас вот — очень необычно. Как в Дагестане заработали социальные лифты?Победители кадрового конкурса "Мой Дагестан" проводят уроки лидерства в школах 1 сентября. Их ставят в пример молодежи, на них рассчитывает ни много ни мало руководство республики.Едва ли не каждое заседание в рамках проекта Владимир Васильев, временно исполняющий обязанности Дагестана, проводил лично. Нехватка кадров уже давно признана одной из главных проблем Дагестана. Впрочем, нехватка ли это на самом деле или грамотные специалисты просто не могли пробиться годами через клановый и коррупционный заслон — вопрос, на который и планировали найти ответ с помощью кадрового конкурса."Появилась практика подбора людей, которой раньше в республике не было. Это самое главное. И она понятна людям. Она прозрачна", — отметил Васильев."Очень порадовало, что заявки для участия поступили абсолютно из всех регионов страны", — сказал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ.Организаторы вряд ли рассчитывали на такой ажиотаж. Более 11 тысяч заявок, все из которых рассмотрены."Этот конкурс наиболее ярко показывает, насколько много у нас специалистов по всем направлениям. Те проблемы, которые есть в республике, нельзя решить без таких молодых специалистов", — уверены участники конкурса.Возможности заявить о себе будут у каждого. Молодой врач Тамара Сулейманова к тому же получила право поехать на Дальневосточный экономический форум. Хорошие шансы для себя видит и глава сельского поселения из Ставропольского края Александр Ильченко, который работу свою текущую оставляет, чтобы перебраться в Дагестан и помочь в развитии муниципального хозяйства."Тот опыт, который я получил на Ставрополье, я планирую применить здесь на всей территории Дагестана", — сказал Ильченко.Совместные с участниками экологические акции на берегу Каспия, футбольные матчи, откровенные разговоры о проблемах республики и всего Северокавказского федерального округа в целом — программа финала проекта "Мой Дагестан" была насыщенной. Подобные отборы планируют сделать ежегодными."Это значит, что у людей, которые хотя себя реализовать, послужить государству, будет много таких возможностей. Это важно", — считает Сергей Кириенко.До окончательного ознакомления с новыми должностями у победителей есть несколько недель. Участников не раз предупреждали о том, что с завершением конкурса самая тяжелая часть их испытаний только начинается. Им предстоит столкнуться с проблемами, формировавшимися годами, и с коллективами, которые столько же времени привыкли работать немного в другом русле. Впрочем, эти времена, по заявлениям руководства республики, уходят в прошлое. Насколько быстро это будет происходить, зависит в том числе от тех, кто вошел в кадровый резерв.