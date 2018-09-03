Задержанный по подозрению в убийстве столичного полицейского 43-летний Нурлан Муратов отказался признавать свою вину и рассказал свою версию произошедшего воскресным вечером на станции метро Курская. Допрос предполагаемого злоумышленника сняли на видео.

Задержанный по подозрению в убийстве столичного полицейского 43-летний Нурлан Муратов отказался признавать свою вину и рассказал свою версию произошедшего воскресным вечером на станции метро "Курская". Допрос предполагаемого злоумышленника сняли на видео.Согласно ранее озвученной версии, 23-летний Андрей Райский около 23:30 остановил выпившего мужчину, но у того не оказалось с собой документов. По пути в линейный отдел подозреваемый попросился в туалет, откуда долго не выходил, когда же полицейский заглянул внутрь, то набросился на стража порядка, выхватил у него пистолет и выстрелил в голову, после чего скрылся с места на поезде.Со слов Муратова дело обстояло иначе. Он возвращался от приятелей, с которыми на четверых выпил две или три бутылки водки. Документов при мужчине действительно не было — он оставил сумку дома. Но вот о туалете Нурлан даже не вспомнил."Без наручников я стоял рядом с дверью. Услышали выстрел, он зашел внутрь, а я потом убежал домой. Убежал я потому, что боюсь стрельбы. Никого не было, я кричал, что скорую вызывать надо. Кто его застрелил, я не видел", — рассказал подозреваемый.На обнародованной записи с камеры наблюдения видно, как Нурлан показывает уборщице на раненого полицейского, после чего садится в поезд и уезжает.Для 23-летнего Андрея Райского это была последняя смена — ранее он написал рапорт об увольнении.Муратов перебрался в Москву из Оренбурга в 2007 году, с тех пор он работал в столице на фабрике.