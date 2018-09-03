Депутат Госдумы обвинила преступников, расправившихся с главой ДРН, в трусости. Наталья Поклонская назвала их позорными шакалами.

Депутат Госдумы обвинила преступников,расправившихся с главой ДРН, в трусости. Наталья Поклонская назвала ихпозорными шакалами.Экс-прокурор Крымапосетила Донецк, чтобы проститься с Александром Захарченко. Она отметила, чтопогибший навсегда останется в памяти людей как сильный, храбрый и мужественныйгерой.Депутатвыразила уверенность, что преступники понесут ответственность перед Богом. Поклонскаяпообещала, что будет сделано все, чтобы они понесли ответственность и перед судомчеловеческим. "То подлое убийство, циничное, трусливое, могли совершить толькопозорные шакалы", – подчеркнула политик.В свою очередь главаКрыма Сергей Аксенов заявил, что потерял друга в лице Захарченко, а Донбасспотерял защитника. "Нас этим не испугаешь, мы будем продолжать свое дело.Родителям низкий поклон, спасибо им за то, что вырастили такого сына", – высказалсяон.Напомним,глава ДонецкойНародной Республики похоронен своинскими почестями на кладбище "Донецкое море". Там же свойпоследний приют нашли комбаты Гиви и Моторола.Какписали Dni.Ru, Александр Захарченко получилсмертельное ранение в голову в результате взрыва в ресторане "Сепар".В силовых органах республики сообщили, что исполнители задержаны. Главереспублики было 42 года, у него остались жена и четверо детей.