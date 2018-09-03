Депутат Госдумы обвинила преступников,
расправившихся с главой ДРН, в трусости. Наталья Поклонская назвала их
позорными шакалами.
Депутат Госдумы обвинила преступников,
расправившихся с главой ДРН, в трусости. Наталья Поклонская назвала их
позорными шакалами.
Экс-прокурор Крыма
посетила Донецк, чтобы проститься с Александром Захарченко. Она отметила, что
погибший навсегда останется в памяти людей как сильный, храбрый и мужественный
герой.
Депутат
выразила уверенность, что преступники понесут ответственность перед Богом. Поклонская
пообещала, что будет сделано все, чтобы они понесли ответственность и перед судом
человеческим. "То подлое убийство, циничное, трусливое, могли совершить только
позорные шакалы", – подчеркнула политик.
В свою очередь глава
Крыма Сергей Аксенов заявил, что потерял друга в лице Захарченко, а Донбасс
потерял защитника. "Нас этим не испугаешь, мы будем продолжать свое дело.
Родителям низкий поклон, спасибо им за то, что вырастили такого сына", – высказался
он.
Напомним,
глава Донецкой
Народной Республики похоронен с
воинскими почестями на кладбище "Донецкое море". Там же свой
последний приют нашли комбаты Гиви и Моторола.
Как
писали Dni.Ru, Александр Захарченко получил
смертельное ранение в голову в результате взрыва в ресторане "Сепар".
В силовых органах республики сообщили, что исполнители задержаны. Главе
республики было 42 года, у него остались жена и четверо детей.