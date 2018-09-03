На обращение Союза вкладчиков по поводу пострадавших после банкротства банков граждан откликнулись политики по всей стране. За три недели до единого дня голосования общественная организация попросила кандидатов дать свою оценку действиям Центробанка.

На обращение Союзавкладчиков по поводу пострадавших после банкротства банков граждан откликнулисьполитики по всей стране. За три недели до единого дня голосования общественнаяорганизация попросила кандидатов дать свою оценку действиям Центробанка.Кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Дмитрий Пьяных , что Центробанк можно подчинить нижней палатепарламента. "Если люди страдают от какого-либо органа, то Госдума имеет право идолжна решать эти вопросы в рамках своих полномочий", – объяснил Пьяных.Другой кандидат – Игорь Ермоленко, представляющий партию "Яблоко", признал, что в Россиисуществует проблема с компенсацией вкладчикам после отзыва лицензиибанком. По словам политика, кроме частных лиц необходимо защищатьинтересы малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.том же сказал и кандидат в депутаты Госдумы от партии "КоммунистыРоссии" Александр Гришанцов. "При выплате денег банками, лишеннымилицензии, дело каждого вкладчика надо рассматривать индивидуально", -посоветовал представитель левых сил.Что касается изменениястатуса Центробанка, то, как предположил политик, при политическом решениирегулятор станет подчиненным государству. Наконец, Гришанцов напомнил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина в любой момент может быть снята со своегопоста президентом.К требованиям Союза вкладчиковприсоединились также кандидат на пост губернатора Подмосковья Борис Надеждин, егоконкурент на выборах от "Альянса зеленых" Лилия Белова и кандидат в мэры Москвыот ЛДПР Михаил Дегтярев.В середине августа Союз вкладчиков России в специальномпопросил всех кандидатов на высшие избираемые посты высказатьсвое отношение к действиям Центрального банка. Общественная организациявстревожена волной банкротств, прокатившейся по банковской системе страны.