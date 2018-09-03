Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную раду поддержать его обращение в Киевский городской совет о переименовании одной из улиц украинской столицы в честь американского сенатора Джона Маккейна.

Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную раду поддержать его обращение в Киевский городской совет о переименовании одной из улиц украинской столицы в честь американского сенатора Джона Маккейна.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко на заседании согласительного совета Рады.Ранее Порошенко принял участие в церемонии прощания с американским сенатором, который умер 26 августа в возрасте 81 года от рака мозга и выразил покойному глубокую признательность за то, что Маккейн поддерживал курс страны на независимость и назвал его "героем Украины".Маккейн завещал не звать на свои похороны президента США Дональда Трампа, жестким оппонентом которого он был. В свою очередь миллиардер считал сенатора некомпетентным политиком, а во время президентской кампании 2016 года публично высмеял его, сказав, что Маккейн "стал героем тем, что попал в плен".Участвуя в войне против северного Вьетнама в качестве пилота бомбардировщика, 26 октября 1967 года Маккейн в составе группы из 20 самолётов вылетел на бомбардировку электростанции в центре Ханоя и был сбит советской зенитной ракетой С-75. После чего катапультировался и несколько лет провел в плену.