Президент Украины Петр Порошенко предложил убрать из конституции страны положение об аренде военно-морских объектов на Крымском полуострове другими государствами. Речь идет, конечно, о российском Черноморском флоте.

Президент Украины Петр Порошенко предложил убрать из конституции страны положение об аренде военно-морских объектов на Крымском полуострове другими государствами. Речь идет, конечно, о российском Черноморском флоте, пишет агентство РИА Новости.Напомним, договор, по которому Украина сдает в аренду России военные объекты в Крыму на 25 лет, был подписан в 2010 году. Взамен Киев получал скидку на газ: 100 долларов с каждой тысячи кубометров. В 2014 году после возвращения полуострова в состав России соглашение потеряло актуальность.Кстати, сегодня в США еще раз признали, что у Киева нет ни малейшего шанса вернуть Крым. Об этом написал эксперт американского издания National Interest Дуг Бэндоу. Полуостров был отбит у турок более двух веков назад, большая часть населения региона – русские. Поэтому, считает Бэндоу, ни нынешний президент Владимир Путин, ни тот, кто его сменит на этом посту, Крым Украине не вернет.