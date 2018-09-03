Певица Лолита Милявская устроила концерт в чистом поле. На шум приехали органы правопорядка.

Певица Лолита Милявская устроила концерт в чистом поле. На шумприехали органы правопорядка.Сегодня Лолита снимала сольный концерт на своем 55-летие вподмосковной глуши. Артистка установил на отцветающем лугу огромную сцену, привезлаосветительную, видео, аудио аппаратуру и начала саундчек, тем самым до смерти перепугав пасущихся неподалеку коров.Параллельно артистка публиковала в своем Instagram , кадры сбекстейджа. "Снимаю сольный концерт на свое 55-летие! Придумала месяцев 6 назади сегодня воплощаем! Живой концерт в чистом поле исключительно в Удовольствие идля эфиров)). Главное, Оторваться!! 🙏✌️.. (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Милявскаяв микроблоге.Однако проверить аппаратуру помешали местные полицейские. Скорее всего они прибыли убедиться, согласовано ли мероприятие, которое устроила звезда. Возможно местные жители испугались громких звуков, которые разносились на километрывокруг вызвали наряд."Приехала полиция... Что-то будет.. Надеюсь, ребята с чувством юмора иот меня не тошнит...)", – посетовала знаменитость в микроблоге. Отметим, что послеприезда полицейских, Милявская исчезла: в соцсети ничего не выкладывала.Поклонники поспешили упокоить артистку в комментариях. Ониотмечали, что если документы в порядке, то ненужно напрасно беспокоится. Некотороедаже предположили, что представители власти просто решили послушать пениезвезды."Ну конечно же все будетхорошо))) следить же за порядком им в любом случае нужно))) вам желаю отличноговыступления и самой ответной аудитории 😘", "Последятчтобы не приставал никто ...Вас нужно беречь!", "Они приехали Васпослушать и посмотреть на Вас😹😹😹 Сотрудники полиции – тоже люди😹😹😹 И среди них множество поклонников Вашеготворчества😹", – писали интернет-обыватели.