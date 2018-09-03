Иностранные болельщики смогут посетить матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года на территории России без визы. Соответствующий закон 3 сентября одобрила Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ.

Иностранные болельщики смогут посетить матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года на территории России без визы. Соответствующий закон 3 сентября одобрила Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ.Кроме того, в проекте закона предлагается разрешить в дни матчей болельщикам бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам чемпионата.Напомним, что чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля на 13 стадионах в 12 странах. В России три игры группового этапа турнира и один четвертьфинальный матч примет стадион "Санкт-Петербург".