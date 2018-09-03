Матчем на питерском стадионе Крестовский продолжилась программа 6-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Встречались два клуба, которые находятся в лидирующей тройке – Зенит и Спартак. Матч получился достаточно напряженным, но голов не принес – 0:0.

Матчем на питерском стадионе "Крестовский" продолжилась программа 6-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Встречались два клуба, которые находятся в лидирующей тройке – "Зенит" и "Спартак". Матч получился достаточно напряженным, но голов не принес – 0:0.Уже первый тайм обозначил, что на поле будет битва. Игра была жесткой, так что "Спартак" уже в первые 45 мину потерял из-за травмы Жиго, которого заменил восстановившийся Джикия. Случились также пара моментов, когда можно было назначить пенальти в те и другие ворота, но судья Владимир Москалев решил не помогать конкурентам таким образом.Второй тайм продолжился в том же рваном темпе и с переменным территориальным преимуществом соперников. Однако время шло, а голов так и не назрело. Снова форварды обеих команд падали в чужой штрафной и просили 11-метровые, но арбитр был неумолим."Зенит" потерял первые очки в чемпионате, но остался лидером с 16 турнирными баллами. "Спартак", добыв весьма престижную гостевую ничью в Санкт-Петербурге, вышел на чистое 2-е место, имея 14 очков и опередив "Ростов" (13 очков).