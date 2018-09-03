Народный артист России – 87-летний Иван Краско стал героем очередного выпуска Пусть говорят Первого канала. Актер заявил о своем намерении развестись с 27-летней Натальей Шевель.

Народный артист России – 87-летний Иван Краско стал героемочередного выпуска "Пусть говорят" Первого канала. Актер заявил о своем намерении развестись с 27-летней НатальейШевель.Краско хочет вновь стать отцом, однако его молодая супругаотказывается рожать ему ребенка. Это и стало причиной раздора в их семье.Наталья боится остаться одна с малышом на руках, ведь ее муж уже в годах. К тому же уних нет постоянного дохода и собственной квартиры. Однако Иван Иванович,считает страхи своей супруги нерациональными, так как он собирается жить ещедолго, да и деньги пока может зарабатывать. Шевель категорична в своем решении, поэтому ее престарелыйсупруг собирает чемоданы: он собирается переехать к предыдущей жене Наталье Вяль.Экс-супругаартиста также появилась на шоу. Вяль рассказала, что уже приготовила для Ивана Ивановичаспальное место и выделила полочки в шкафу. Женщина очень рада, что отец ее двоих сыновей вернется домой. Она даже задумалась о рождении третьего ребенка отартиста.Наталья Шевель отпускает своего любимого с миром. "По поводуразвода – эту историю я услышала, будучи в Испании, от журналистов. Лично мне влицо это никто не сказал. (…) Да, у нас были разговоры о разводе, да у нас былитакие мысли. Самое важное, что Иван Иванович понимает, что мне нуженсобственный путь. Я благодарна ему за то, что он мне дал в этой жизни. Скореевсего наши отношения приведут к разводу", – рассказала нынешняя жена артиста.Девушка заявила, что, если решится вопрос с жилплощадью, онаподарит Краско малыша. Однако артист внезапно пошел на попятный, заявив, что больше не хочетзаниматься любовью с молодой супругой: "Невозможен уже никакой ребенок, потомучто я потерял к Наталье Александровне всякий интерес". Иван Иванович отметил, что у них уже давно нет интимной близости, хотя он еще на многое способен.