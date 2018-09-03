Как американцы заваривают новую кровавую кашу в Сирии?

Как американцы заваривают новую кровавую кашу в Сирии?Убитые горем женщины, плачущие мужчины — репортаж CNN из провинции Идлиб изобилует трагическими сценами. На кадрах американской съемочной группы — беженцы, в основном дети, но не показано ни одного вооруженного человека. А ведь в Идлибе только террористов "Ан-Нусры" (запрещена в РФ) около 10 тысяч и еще тысячи боевиков из других разношерстных группировок.Вот и у канала NBC их там будто не существует. CBS также, не вспоминая о засевших здесь террористах "Ан-Нусры", рассказывает о "мятежниках" Идлиба и о том, как они выстроили целую систему слежки за сирийскими и российскими самолетами. Будто бы недалеко от авиабаз дежурят наблюдатели. Круглосуточно. Смена — каждые 8 часов.С помощью специального приложения для смартфона они отправляют сообщение о том, когда самолет поднялся в воздух. После этого в Facebook, Twitte иr Telegram отправляется сообщение.За самолетами США и союзников, которые, к примеру, просто стерли с лица земли Ракку, активисты не следят, ведь серверы американские, и существует система на деньги США. А еще вложились Великобритания, Дания, Голландия и Канада. Один из разработчиков — Джон Джегер, бывший сотрудник Госдепа, работавший с сирийскими беженцами."Идея — в том, чтобы предупредить людей об авиаударе, чтобы они могли предпринять действия и спастись", — говорит Джегер.Систему слежения за самолетами в Сирии активно внедряют "Белые каски", те самые, которые, по информации российского Минобороны, вместе с западными кураторами готовят в Идлибе провокацию с химоружием, чтобы использовать как предлог для нанесения новых авиауадров по сирийским войскам. Ведь именно правительственные Вооруженные силы как раз готовятся выбивать боевиков из Идлиба."Это последний крупный очаг террористов, которые пытаются спекулировать на статусе зоны деэскалации, пытаются держать в заложниках в качестве живых щитов гражданское население, пытаются подмять под себя вооруженные формирования, готовые к переговорам с правительством. Так что со всех точек зрения этот гнойник необходимо ликвидировать", — заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Вашингтон такой ход событий явно не устраивает. Американские силы на земле делают все, что могут. В 36 километрах от Пальмиры сирийские войска взяли диверсионную группу боевиков. Оказалось, они прибыли из района Эт-Танф, где расположена американская база."Я состою в группировке "Львы Востока". Нас примерно 400 человек. Мы живем рядом с американской базой. Платят нам американцы. Мы получаем по сто долларов. Те, кто работают на базе Эт-Танф, получают по 400 долларов", — рассказал один из пленных боевиков.Его показания стали очередным подтверждением данных российского Минобороны, о том что вооруженные группировки и американские силовики в Сирии не противники, а партнеры."Американцы обучают нас в Иордании. Мы заходим сюда из Иордании. Американцы дают нам оружие и боеприпасы. Оружие при содействии американцев через Иорданию привозят", — добавил боевик.По данным российских военных, ни одной операции против ИГИЛ (запрещено в РФ) с базы Эт-Танф не проводилось, хотя создали и расширяют ее США именно под таким предлогом, как и другие базы, на восточном берегу Евфрата и на севере в Манбидже, в районах контроля курдов.Все началось с 50 спецназовцев, которых в Сирию отправил Барак Обама. После провала в Ираке американцы, мягко говоря, не горели желанием воевать где-то еще, и отправка такого небольшого контингента прошла, по сути, незамеченной. Но со временем группировку все наращивали, и спустя три года на территории Сирии были дислоцированы уже 2 тысячи американских военных. Не далее как в апреле Трамп заявил о скором выводе войск. "Мы уйдем из Сирии очень скоро и очень быстро", — сказал он.У Пентагона и ЦРУ были явно другие планы. И вот после долгих споров министр обороны Джейс Мэттис обозначил единую с Белым домом позицию: американские военные в Сирии останутся, пока США не убедятся, что ИГИЛ уничтожено."Трамп, вероятно, хотел бы развязаться с Сирией, как и с Афганистаном. Но военная бюрократия воспротивилась этому. Эти лучшие устремления Трампа в штыки восприняли и внешнеполитический истеблишмент, и разведка. Они бы хотели оставаться вовлеченными в сирийскую гражданскую войну, чтобы поучаствовать в каких-либо соглашениях, если таковые будут. Также после разгрома ИГИЛ военные не хотят полностью отдавать поле битвы России как внешней силе и Турции. Хорошо это или плохо, но США исторически любят играть на Ближнем Востоке", — отметил Айван Эланд, эксперт по вопросам национальной безопасности.Судя по сообщениям о готовящихся провокациях с химоружием и возможных авиаударах по Сирии, Вашингтон останавливаться не намерен.