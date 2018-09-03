Подтянутая спортивная фигура звезды сериала Папины дочки поразила поклонников. Фанатов удивило, как быстро маленькая Пуговка выросла и похорошела.

Подтянутая спортивная фигура звезды сериала "Папиныдочки" поразила поклонников. Фанатов удивило, как быстро маленькая Пуговкавыросла и похорошела.Фотографии 16-летней Екатерины Старшовой с отдыха вСан-Марино вызвали шквал восторженных комментариев. Юная актриса, котораявдобавок занимается фигурным катанием, снялась в бикини, продемонстрировавспортивную фигуру."Хлопай ресницами и взлетай! Здесь слишком красиво, неописать словами", – подписала Екатерина снимок, запечатлевший актрису наяхте."Сколько бываю в разных местах нашей планеты, столько и удивляюсь насколько прекрасные виды мне открываются", – делится впечатлениями с подписчиками девушка.Старшова после завершения сериала "Папины дочки"больше не снимается в кино. В отличие от Елизаветы Арзамасовой (ГалиныСергеевны, ее старшей сестры по сериалу), Катя редко ходит на кастинги и пробы.Девушка решила посвятить себя медицине.Екатерина окончила школу экстерном последевятого класса, получив золотую медаль – но в вуз поступать пока не стала. Онапризналась в интервью, что год, который есть у нее в запасе, хочет потратить назанятия по особым предметам. По словам Старшовой, это позволит ей лучшеподготовиться к поступлению.Поклонников новые фотографии Екатерины просто потрясли."Какая фигурка, просто загляденье!!", "Спортивная форма, красотаи молодость!!", "А была такой малюткой в сериале, и когда успелаповзрослеть?!", – восхищаются фанаты.