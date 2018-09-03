Подтянутая спортивная фигура звезды сериала Папины
дочки поразила поклонников. Фанатов удивило, как быстро маленькая Пуговка
выросла и похорошела.
Подтянутая спортивная фигура звезды сериала "Папины
дочки" поразила поклонников. Фанатов удивило, как быстро маленькая Пуговка
выросла и похорошела.
Фотографии 16-летней Екатерины Старшовой с отдыха в
Сан-Марино вызвали шквал восторженных комментариев. Юная актриса, которая
вдобавок занимается фигурным катанием, снялась в бикини, продемонстрировав
спортивную фигуру.
"Хлопай ресницами и взлетай! Здесь слишком красиво, не
описать словами", – подписала Екатерина снимок, запечатлевший актрису на
яхте.
"Сколько бываю в разных местах нашей планеты, столько и удивляюсь насколько прекрасные виды мне открываются", – делится впечатлениями с подписчиками девушка.
Старшова после завершения сериала "Папины дочки"
больше не снимается в кино. В отличие от Елизаветы Арзамасовой (Галины
Сергеевны, ее старшей сестры по сериалу), Катя редко ходит на кастинги и пробы.
Девушка решила посвятить себя медицине.
Екатерина окончила школу экстерном после
девятого класса, получив золотую медаль – но в вуз поступать пока не стала. Она
призналась в интервью, что год, который есть у нее в запасе, хочет потратить на
занятия по особым предметам. По словам Старшовой, это позволит ей лучше
подготовиться к поступлению.
Поклонников новые фотографии Екатерины просто потрясли.
"Какая фигурка, просто загляденье!!", "Спортивная форма, красота
и молодость!!", "А была такой малюткой в сериале, и когда успела
повзрослеть?!", – восхищаются фанаты.