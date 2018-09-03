Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Дружбы четверых пакистанских специалистов за спасение российского альпиниста Александра Гукова.

Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Дружбы четверых пакистанских специалистов за спасение российского альпиниста Александра Гукова. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.Александр Гуков и его напарник Сергей Глазунов застряли в снежном плену на крутом склоне горы Латок-1. Глазунов сорвался и погиб, Гуков неделю оставался на высоте 6 тысяч метров без еды, снаряжения и связи. Из-за сильного снегопада спасательная операция заняла несколько дней.