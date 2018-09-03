29 августа президент Путин выступил с телеобращением к гражданам России. Тема - пенсии. Горячее некуда. Один перед камерой. Лицом к народу и крупным планом.

29 августа президент Путин выступил с телеобращением к гражданам России. Тема — пенсии. Горячее некуда. Один перед камерой. Лицом к народу и крупным планом. Из рабочего кабинета, на фоне флага России и президентского штандарта. С одной стороны, подчеркнуты статус события и исключительная важность темы, а с другой, — звучали произносимые слова с какой-то особой, глубокой теплотой, особой искренностью и особой доверительностью."Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!" — Путин говорил не как политик. И даже не выглядел традиционным политиком. В том смысле, что мировых политиков заботит рейтинг, им нужны ассоциации с разного рода приятностями. Путин говорил как государственный деятель, для которого нет ничего важнее страны и народа. А поскольку и страна, и народ уж точно больше электорального цикла, то и масштаб принимаемых решений у государственного деятеля тоже больше. Если бы Путин заботился лишь о своем политическом комфорте, то, строго говоря, мог бы тему пенсий и не поднимать. Вообще."Что касается действующей власти, самое легкое, самое простое для нее сегодня — вообще ничего не менять. Сейчас, несмотря на известные сложности, российская экономика чувствует себя уверенно. В бюджете есть ресурсы для пополнения Пенсионного фонда. Мы как минимум ближайшие 7-10 лет сможем продолжать индексировать пенсии в установленные сроки", — отметил глава государства.Вот и рейтинг был бы отличный. Но в том-то все и дело, что сиюминутный рейтинг для Путина не аргумент. Его главная забота — Россия. Хотя, скажете вы, Россия Путина и раньше заботила, и люди-то помнят, что он раньше о пенсиях говорил. А Владимир Владимирович никуда и не прячется от своих слов."Например, в 2005 году на одной из "Прямых линий" я прямо сказал, что до окончания срока моих президентских полномочий подобных изменений не будет. В 2008 году, когда я оставил пост президента России, базовые положения пенсионной системы полностью сохранялись. И сейчас считаю, что на тот момент времени такая позиция с экономической точки зрения была обоснованной, а с социальной — абсолютно оправданной и справедливой. Убеждён, повышать пенсионный возраст в начале и середине 2000-х было категорически нельзя", — отметил Путин.Нельзя, поскольку и жизнь была короче, и бедность была больше, и инфляция, и безработица — все больше. "Что же изменилось за прошедшие годы? – продолжил президент. — Мы не тратили времени зря. Мы все — граждане, власть, страна — работали".Как результат — устойчивый экономический рост, самая низкая в истории новой России безработица и чуть ли не самый быстрый в мире рост продолжительности жизни. И вот данные ООН: "За последние 15 лет продолжительность жизни выросла почти на 7,8 года".Впрочем, статистика — одно, а ведь люди — живые, и относятся они к себе не как к статистическим единицам. Как-то несколько лет назад у Путина спросили, какие качества необходимы человеку, решившему идти в политику. Ответ был неожиданным. "Чувствовать боль простого человека", — сказал тогда Путин. Так вот о неизбежных переменах в пенсионной системе президент говорил, чувствуя боль простого человека, но в то же время и приглашая его к совместному размышлению."Естественно, все это воспринимается многими людьми болезненно. Я хорошо понимаю и разделяю эту озабоченность. Но давайте посмотрим, какие у нас есть варианты", — сказал глава государства.И тут выяснилось, что все прозвучавшие ранее предложения — от ничего не делать, до введения прогрессивного налога, продажи зданий Пенсионного фонда и использования нефтяных денег — президент уже внимательно и детальнейшим образом изучил. Мало что даст, а риски огромны.И куда ни кинь, а в сегодняшней России, где половина взрослого населения — пенсионеры, а работающих вообще меньшинство, повышение пенсионного возраста — неизбежность, условие выживания. Вопрос — кому повышать, насколько и как все это по возможности смягчить? Правительство представило свой вариант, но Путина он не устроил. Прежде всего президент не согласился со столь значительным повышением пенсионного возраста для женщин."Так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет", — заявил Путин.Для многодетных женщин президент снизил пенсионный возраст еще больше. А сам законопрект дополнил значительными льготами и мерами по смягчению переходного периода. Все получилось, как с чистого листа. Известно, что над текстом телеоборащения к гражданам России Путин работал скрупулезнейшим образом, текст писал лично, хотя и вел прямо-таки изнуряющие консультации с министрами, экспертами и бизнесом. В результате окончательные для себя решения Путин принял сам, не уходя от ответственности, ни на кого ее не перекладывая, выступил, как говорится, с открытым забралом.Многие предложения неожиданны и даже по-своему радикальны. Например, введение в законодательство такого нового понятия, как "предпенсионный возраст" — за пять лет до пенсионного. Раньше такого у нас не было. Людей предпенсионного возраста запрещено будет с работы увольнять — и государству, и бизнесу. Под угрозой наказания — вплоть до уголовного. Но верить ли? И станет ли это работать? Станет. Точно так же, как сейчас работает положение закона о невозможности уволить беременную женщину.Еще одна существенная деталь. Завершая свое получасовое телеобращение к гражданам, Путин сказал, что он доложил о своих предложениях вышестоящей инстанции. А так оно и есть, ведь вышестоящая инстанция для Путина — российский народ."Дорогие друзья, я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Еще раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое. Прошу вас отнестись к этому с пониманием", — подчеркнул президент.