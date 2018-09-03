Невосполнимая утрата. 31 августа в центре Донецка в результате теракта погиб глава ДНР Александр Захарченко. Самородок, признанный лидер Донбасса, моральный авторитет и главнокомандующий Вооруженными силами Донецкой народной республики.

Невосполнимая утрата. 31 августа в центре Донецка в результате теракта погиб глава ДНР Александр Захарченко. Самородок, признанный лидер Донбасса, моральный авторитет и главнокомандующий Вооруженными силами Донецкой народной республики. По отцу — украинец, по матери — русский.Для Москвы Захарченко был понятным и надежным партнером. Его ценности были близки. Ему можно было доверять и с ним можно было иметь дело. Именно поэтому украинские спецслужбы и ВСУ вели за Захарченко настоящую охоту. На передовой в него стрелял снайпер, не раз готовились и проводились покушения.Захарченко привык и стал уже фаталистом, мол, чему быть, того не миновать. Не прятался, хотя было ясно, что теракты, проведенные украинскими диверсантами против легендарных донецких комбатов Гиви и Моторолы, означали, что Киев встал на путь государственного терроризма. Пока Европу и Америку это по умолчанию устраивает, Порошенко рассчитывает так сохранить власть.Уже в марте на Украине — президентские выборы. По опросам, Порошенко — безнадежный аутсайдер, не входит даже в первую тройку. Единственный шанс для него — обострение с Донбассом и военное положение в стране с отменой голосования. Убийство Захарченко в таком случае — кровавая политтехнология по-киевски, создание, что называется, casus belli – "повода для войны".У Александра Захарченко остались жена и четверо детей.Раньше Донбасс не отвечал той же монетой на теракты против лидеров своего ополчения. Сейчас убийство Александра Захарченко председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин назвал "очередной агрессией со стороны Украины" и добавил: "Донецк отомстит за это преступление"."Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание. Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет с вами", — заявил президент РФ Владимир Путин.