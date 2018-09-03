Невосполнимая утрата. 31 августа в центре Донецка в результате теракта погиб глава ДНР Александр Захарченко. Самородок, признанный лидер Донбасса, моральный авторитет и главнокомандующий Вооруженными силами Донецкой народной республики.
Невосполнимая утрата. 31 августа в центре Донецка в результате теракта погиб глава ДНР Александр Захарченко. Самородок, признанный лидер Донбасса, моральный авторитет и главнокомандующий Вооруженными силами Донецкой народной республики. По отцу — украинец, по матери — русский.
Для Москвы Захарченко был понятным и надежным партнером. Его ценности были близки. Ему можно было доверять и с ним можно было иметь дело. Именно поэтому украинские спецслужбы и ВСУ вели за Захарченко настоящую охоту. На передовой в него стрелял снайпер, не раз готовились и проводились покушения.
Захарченко привык и стал уже фаталистом, мол, чему быть, того не миновать. Не прятался, хотя было ясно, что теракты, проведенные украинскими диверсантами против легендарных донецких комбатов Гиви и Моторолы, означали, что Киев встал на путь государственного терроризма. Пока Европу и Америку это по умолчанию устраивает, Порошенко рассчитывает так сохранить власть.
Уже в марте на Украине — президентские выборы. По опросам, Порошенко — безнадежный аутсайдер, не входит даже в первую тройку. Единственный шанс для него — обострение с Донбассом и военное положение в стране с отменой голосования. Убийство Захарченко в таком случае — кровавая политтехнология по-киевски, создание, что называется, casus belli – "повода для войны".
У Александра Захарченко остались жена и четверо детей.
Раньше Донбасс не отвечал той же монетой на теракты против лидеров своего ополчения. Сейчас убийство Александра Захарченко председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин назвал "очередной агрессией со стороны Украины" и добавил: "Донецк отомстит за это преступление".
"Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание. Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет с вами", — заявил президент РФ Владимир Путин.