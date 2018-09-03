Молодой житель Арзамаса был госпитализирован в тяжелом состоянии в результате наезда легковушки, пьяный владелец которой вылетел на тротуар в попытке скрыться от полицейских. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии.

Молодой житель Арзамаса был госпитализирован в тяжелом состоянии в результате наезда легковушки, пьяный владелец которой вылетел на тротуар в попытке скрыться от полицейских. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии.ДТП произошло около трех часов ночи 1 сентября на Севастопольской улице. Уходя от погони, водитель Ford не совладал с управлением на скользкой дороге, так что машину повело и выбросило на тротуар, где она врезалась в группу молодых людей.Одного пострадавшего доставили в больницу с переломом позвоночника и костей таза, его 20-летний приятель отделался ушибом. Сам 24-летний нарушитель, севший за руль в нетрезвом виде, в аварии не пострадал, хотя Ford получил серьезные повреждения. Очевидцы утверждали, что он является сотрудником полиции, однако в нижегородском управлении МВД эту информацию опровергли.