Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл детали жестких переговоров между российским лидером Владимиром Путины и его украинским коллегой Петром Порошенко. Общение происходило в 2015 году во время встречи нормандской четверки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл детали жестких переговоров между российским лидером Владимиром Путины и его украинским коллегой Петром Порошенко. Общение происходило в 2015 году во время встречи нормандской четверки.В 2015 году, когда противостояние украинской армии и ополчения Донбасса находилось в горячей фазе, состоялись переговоры нормандской четверки. На них Владимир Путин и Петр Порошенко смогли лично обменяться мнениями относительно происходящего.О деталях встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Он заметил, что, поскольку ситуация была очень напряженной, российский лидер не говорил своему коллеге "комплиментарных фраз"."Вы можете себе представить, Путин говорил жестко, однозначно и весьма доходчиво", – цитирует официального представителя Кремля. При этом, подчеркнул он, каких-либо угроз Владимир Путин не озвучивал.Отметим, ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд в своих мемуарах написал, что на переговорах нормандской четверки в 2015 году президент России угрожал своему украинскому коллеге. Якобы он пообещал "раздавить украинскую армию". "Такая формулировка не использовалась", – цитирует Дмитрия Пескова.Также пресс-секретарь российского лидера заметил, что слив подобной недостоверной информации не только не корректен, но и вредит международным отношениям. Отметим, ранее отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина о возможных провокациях украинской армии в Донбассе во время проведения Чемпионата мира по футболу в России, президент заметил, что это "будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом". После этого активность подконтрольных Киеву силовиков на линии соприкосновения была моментально прекращена.