К расследованию убийства главы Донецкой народной республики Александра Захарченко подключилось ФСБ России. Специалисты Федеральной службы безопасности уже работают в Донецке.

К расследованию убийства главы Донецкой народной республики Александра Захарченко подключилось ФСБ России. Специалисты Федеральной службы безопасности уже работают в Донецке.ФСБ готова помочь в расследовании убийства Захарченко, подтвердил руководитель службы оперативной информации и международных связей Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. При этом Сергей Беседа отметил, что в ФСБ уверены, что ответственность за теракт и убийство Захарченко лежит на украинских спецслужбах.Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка, напоминает ТАСС. От полученных при взрыве ранений также скончался телохранитель возглавлявшего ДНР с 2014 года Захарченко. Ранения получили еще 12 человек, в том числе и журналистка, которая проводила с Захарченко интервью. У нее ожог легких. Министр доходов и сборов Донецкой народной республики Александр Тимофеев получил тяжелое ранение и был госпитализирован.Похороны Захарченко прошли 2 сентября в Донецке. Он похоронен рядом с командирами добровольческих батальонов Гиви и Мотороллой.