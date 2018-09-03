Министр обороны Украины Степан Полторак в разговоре с пранкером Владимиром Кузнецовым (Вован), говорившим с ним от лица украинского президента Петра Порошенко, заявил о готовности уйти в отставку.

Министр обороны Украины Степан Полторак в разговоре с пранкером Владимиром Кузнецовым (Вован), говорившим с ним от лица украинского президента Петра Порошенко, заявил о готовности уйти в отставку.Это следует из записи разговора, который пранкер выложил в интернет. Из опубликованной записи следует, что пранкеры от имени Петра Порошенко приказывают министру обороны вывести войска из Донбасса. Также ему предлагается написать заявление об увольнении.Запись составлена из фрагментов речи Порошенко и обильно сдобрена нецензурной лексикой."Ситуация неконтролируемая. Вам не нравится — пишите заявление и идите на… Ты не знал, что в Донецк едут люди?" — интересуется пранкер от имени Порошенко. Полторак говорит, что не понимает, о чем речь: "Я не знаю, кто ездил в Донецк". Но утверждает, что в любой момент готов написать заявление об уходе.Позднее министерство обороны Украины распространило заявление, в котором утверждается, что "цель этой выходки — переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных"."Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции Объединенных сил", — говорится в сообщении. В нем отмечается, что провокация была разоблачена сразу.В пятницу вечером в центре Донецка в результате теракта погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Взрывное устройство было заложено накануне над дверным проемом в кафе "Сепар", скорее всего, в светильнике. Вместе с Захарченко погиб его телохранитель, 11 человек получили ранения. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев в тяжелом состоянии доставлен в больницу.Захарченко был похоронен в воскресенье. Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.Временно исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников позднее заявил, что по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, которые подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. Однако силовые ведомства Украины отвергают обвинения в причастности к убийству.