В Казани завершился финальный этап Европейской серии Гран-при по регби среди женщин. Победителем в третий раз подряд стала сборная России, которая в решающем матче одержала победы над командой Франции со счетом 34:5.

В Казани завершился финальный этап Европейской серии Гран-при по регби среди женщин. Победителем в третий раз подряд стала сборная России, которая в решающем матче одержала победы над командой Франции со счетом 34:5.Бронза Европейской серии Гран-при, которую можно приравнять к чемпионату Европы, досталась команде Шотландии. В матче за третье место шотландки победили сборную Польши.Женская сборная России стала чемпионом Европы в пятый раз. Ранее российская команда добивалась подобного успеха в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.