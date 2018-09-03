Международная федерация футбола (ФИФА) объявила тройку финалистов в борьбе за звание лучшего игрока года по версии организации.

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила тройку финалистов в борьбе за звание лучшего игрока года по версии организации. В нее вошли португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич и египетский форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах.Роналду вошел в шорт-лист на награду в седьмой раз подряд и в 10-й раз в карьере. В прошлом сезоне в составе "Реала" он в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Модрич ранее был признан футболистом года по версии УЕФА. В прошлом сезоне в составе "Реала" он также выиграл Лигу чемпионов, а на чемпионате мира в России вместе со сборной Хорватии дошел до финала. Салах вместе с "Ливерпулем" в сезоне-2017/18 дошел до финала Лиги чемпионов, а также стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии.Имя лучшего футболиста года будет объявлено на церемонии вручения наград ФИФА, которая состоится 24 сентября в Лондоне.