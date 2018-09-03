Бывший директор Софии Ротару Ольга Коняхина рассказала, что артистка сохранила красоту благодаря мастерству пластических хирургов. Однако однажды во время операции что-то пошло не так, и у певицы началось кровотечение.

Бывший директор Софии Ротару Ольга Коняхина рассказала, что артистка сохранила красоту благодаря мастерству пластических хирургов. Однако однажды во время операции что-то пошло не так, и у певицы началось кровотечение.В программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ Ольга Коняхина прямо сказала, что во время их сотрудничества София Ротару несколько раз ложилась под нож хирурга. Якобы популярная исполнительница делала пластику в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга. "Ротару не делает операции каждые два года, ну, может, лет в пять-шесть – одну", – уточнила Коняхина.По словам бывшего директора артистки, однажды во время одной из операций что-то пошло не так, как было запланировано. Это случилось до того, как Коняхина и Ротару познакомились. "Знаю, у нее была неудачная операция. Там что-то повредили, и никак не могли кровь остановить. Но и в следующий раз она пошла к тому же врачу и все, вроде, стало нормально", – рассказала Ольга.Женщина уточнила, что Ротару делала подтяжку. При этом Коняхина указала на то, что певица имеет чувство меры. "София Михайловна очень четко понимает, что нельзя перебарщивать с этим. Заметьте, как у нее все правильно. У нее просто красивое лицо и всегда примерно в одном возрасте", – констатировала бывшая сотрудница.Ранее стало известно, что 71-летней Софии Ротару стало плохо во время частной вечеринки в Уфе. В конце выступления она почувствовала слабость и потеряла сознание. Исполнительницу срочно госпитализировали. Сообщается, что в момент приступа она частично потеряла память, не узнавала находившихся поблизости людей и не могла понять, где она находится.В той же передаче на НТВ сын артистки Руслан Евдокименко так прокомментировал случившееся: "Подскочило давление чуть больше, чем допустимо. Она пролежала пару дней в реанимации под присмотром врачей, потому что медики настаивали. Сейчас все ок, все всё помнят, улыбаются и шутят".