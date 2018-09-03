Бывший директор Софии Ротару Ольга Коняхина рассказала, что артистка сохранила красоту благодаря мастерству пластических хирургов. Однако однажды во время операции что-то пошло не так, и у певицы началось кровотечение.
Бывший директор Софии Ротару Ольга Коняхина рассказала, что артистка сохранила красоту благодаря мастерству пластических хирургов. Однако однажды во время операции что-то пошло не так, и у певицы началось кровотечение.
В программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ Ольга Коняхина прямо сказала, что во время их сотрудничества София Ротару несколько раз ложилась под нож хирурга. Якобы популярная исполнительница делала пластику в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга. "Ротару не делает операции каждые два года, ну, может, лет в пять-шесть – одну", – уточнила Коняхина.
По словам бывшего директора артистки, однажды во время одной из операций что-то пошло не так, как было запланировано. Это случилось до того, как Коняхина и Ротару познакомились. "Знаю, у нее была неудачная операция. Там что-то повредили, и никак не могли кровь остановить. Но и в следующий раз она пошла к тому же врачу и все, вроде, стало нормально", – рассказала Ольга.
Женщина уточнила, что Ротару делала подтяжку. При этом Коняхина указала на то, что певица имеет чувство меры. "София Михайловна очень четко понимает, что нельзя перебарщивать с этим. Заметьте, как у нее все правильно. У нее просто красивое лицо и всегда примерно в одном возрасте", – констатировала бывшая сотрудница.
Ранее стало известно, что 71-летней Софии Ротару стало плохо во время частной вечеринки в Уфе. В конце выступления она почувствовала слабость и потеряла сознание. Исполнительницу срочно госпитализировали. Сообщается, что в момент приступа она частично потеряла память, не узнавала находившихся поблизости людей и не могла понять, где она находится.
В той же передаче на НТВ сын артистки Руслан Евдокименко так прокомментировал случившееся: "Подскочило давление чуть больше, чем допустимо. Она пролежала пару дней в реанимации под присмотром врачей, потому что медики настаивали. Сейчас все ок, все всё помнят, улыбаются и шутят".