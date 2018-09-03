Начальник столичной ГИБДД напомнил начинающим школьникам о необходимости соблюдения дорожной дисциплины, а также провёл с детьми занимательные викторины на знание ПДД...

Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко и начальник УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Карпов приняли участие в торжественной линейке в ГБОУ «Школа № 654 имени А.Д. Фридмана».Руководители ведомств поздравили собравшихся с началом нового учебного года, пожелав успехов в учебе и неиссякаемого стремления к получению новых знаний. В их выступлении особое внимание родителей учащихся было обращено к обеспечению безопасности детей, соблюдению безопасного поведения на дорогах и в повседневной жизни.«Дорогие друзья, от лица Госавтоинспекции города Москвы желаю Вам успехов в учебе, внимательных водителей и безопасных улиц! Счастливого пути и зеленого сигнала светофора на дорогах знаний!», - сказал Виктор Коваленко, выступая на торжественной линейке.«В этот праздничный день желаю учащимся здоровья, усердия и отличной и легкой учебы, а родителям и учителям – сил и терпения», - отметил Сергей Карпов. Сергей Анатольевич также призвал учащихся к законопослушному, честному и здоровому образу жизни.После торжественного выступления руководители Управлений московской полиции посетили первые классы, где провели уроки по правилам безопасного поведения в повседневной жизни.Начальник столичной ГИБДД напомнил начинающим школьникам о необходимости соблюдения дорожной дисциплины, а также провёл с детьми занимательные викторины на знание ПДД, вручил детям грамоты, тематические подарки и световозвращающие элементы.Во время праздника на территории школы была организована площадка, где была представлена патрульная автотехника Госавтоинспекции. Автоинспекторы продемонстрировали служебный транспорт и специальное оборудование, с помощью которого полицейские охраняют спокойствие на дорогах столицы, а дети смогли рассмотреть транспорт поближе и сделать фото на память.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81