Жена убитого Михаила Хачатуряна никогда не работала в борделе. Обвинения, которые выдвинула против Аурелии сестра отца-тирана, опроверг Дмитрий Шепелев с помощью детектора лжи.

Жена убитого Михаила Хачатуряна никогда не работала вборделе. Обвинения, которые выдвинула против Аурелии сестра отца-тирана, опровергДмитрий Шепелев с помощью детектора лжи.Мать сестер Хачатурян Аурелия стала героиней передачи "Насамом деле". В студии появилась и сестра убитого Михаила Наира Хачатурян,которая сразу обвинила свою золовку во лжи. По ее словам, Аурелия травиласупруга лекарствами, которые добавляла ему в еду. Наира утверждает, что этовидела ее мать.Дмитрий Шепелев поинтересовался, где Михаил познакомился сбудущей женой. Ранее в одной из передач была озвучена версия, что она работалав борделе, которым владела мать Хачатуряна. Это же утверждает и Наира. Онатакже заявила, что Аурелию в детстве изнасиловал отчим. Наира отметила, что этуинформацию подтвердила и мама женщины. "Он взял ее только из-за того, чтоему сказали о беременности. Такую женщину в жены он просто так бы не взял",– считает Наира. Также сестра Михаила заявила, что сын Аурелии Сергей былрожден от другого мужчины.Напомним, три сестрыубили родного отца Михаила Хачатуряна. Как выяснилось, мужчина издевался над девушками.Это подтвердили соседи, которые часто слышали крики из квартиры, а также их мать.Аурелия давно живет отдельно – она больше не могла находиться рядом смужем-тираном. Следствие признало, что отец трех сестер Хачатурян совершал надними "аморальные действия". Девушки ждут решения суда.Слова Наиры Хачатурян не нашли подтверждения. В эфирепрограммы "На самом деле " эксперты с помощью детектора лжи выяснили,что Аурелия не работала в борделе. В то же время, ее действительно изнасиловалотчим. Что же касается вопроса, кто отец Сергея, то Аурелия поставила подсомнения результаты ДНК-теста, который, якобы, сделала Наира. Женщина заявила,что экспертизу проводили без ее участия. Дмитрий Шепелев, в свою очередь, готовпровести повторный тест в рамках программы – чтобы выяснить, изменяла лиАурелия мужу.