Восемнадцать участников винного фестиваля на юго-западе Германии пострадали в результате нападения шершней, двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии.
Восемнадцать участников винного фестиваля на юго-западе Германии пострадали в результате нападения шершней, двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Welt.
Инцидент произошел в воскресенье днем в городке Вайнгартен, что в земле Баден-Вюртемберг, но что спровоцировало представителей общественных ос на атаку, до сих пор остается неизвестным. По предварительной версии, загулявшие гости винодельческого хозяйства во время праздника слишком близко подошли к вишневому дереву, в стволе которого шершни устроили улей, что и вызвало агрессию у насекомых.
На место происшествия прибыло не менее 30 спасателей и пожарных, 13 из 18 пострадавших были доставлены в больницу, двум потребовалась срочная помощь, поскольку у них обнаружилась аллергия на укусы насекомых.
Фестиваль был досрочно завершен, территорию хозяйства закрыли для посещения.
Ранее житель американского Янгстауна снял на видео уничтожение самого крупного гнезда европейских шершней из тех, что когда-либо попадались ему на глаза.