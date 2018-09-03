Восемнадцать участников винного фестиваля на юго-западе Германии пострадали в результате нападения шершней, двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

Восемнадцать участников винного фестиваля на юго-западе Германии пострадали в результате нападения шершней, двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Welt.Инцидент произошел в воскресенье днем в городке Вайнгартен, что в земле Баден-Вюртемберг, но что спровоцировало представителей общественных ос на атаку, до сих пор остается неизвестным. По предварительной версии, загулявшие гости винодельческого хозяйства во время праздника слишком близко подошли к вишневому дереву, в стволе которого шершни устроили улей, что и вызвало агрессию у насекомых.На место происшествия прибыло не менее 30 спасателей и пожарных, 13 из 18 пострадавших были доставлены в больницу, двум потребовалась срочная помощь, поскольку у них обнаружилась аллергия на укусы насекомых.Фестиваль был досрочно завершен, территорию хозяйства закрыли для посещения.Ранее житель американского Янгстауна снял на видео уничтожение самого крупного гнезда европейских шершней из тех, что когда-либо попадались ему на глаза.