Новый учебный год в новой школе. 1 сентября по всей области прошли торжественные линейки, посвященные дню знаний. Впервые свои двери для учеников распахнула 49-ая школа города Владимира. На судьбу этого долгостроя в свое время внимание обратил даже Президент. Всё ли успели сделать в новой школе к учебному году? Валерия Саенко побывала в учебном заведении в день знаний.
Новый учебный год в новой школе. 1 сентября по всей области прошли торжественные линейки, посвященные дню знаний. Впервые свои двери для учеников распахнула 49-ая школа города Владимира. На судьбу этого долгостроя в свое время внимание обратил даже Президент. Всё ли успели сделать в новой школе к учебному году? Валерия Саенко побывала в учебном заведении в день знаний.
"В школу я давно хотела, форму школьную надела. В косах - белые банты, так сбываются мечты!"
Мечты сегодня сбываются не только у первоклашек. Жители микрорайона 8-ЮЗ вздохнули с облегчением. Возить детей по другим районам больше не придется. Новая школа № 49 принимает в свой первый учебный год 932 ученика.
Тимофей Сыров, ученик 2 класса: "Иду во второй класс. 2 "А". Настроение, конечно, хорошее". - "Что ждешь от нового класса?" - "Уважения, друзей, хорошей учебы".
Аня Мищенко, ученица 10 класса: "Волнуюсь немного, хочется узнать, какая школа, как тут все устроено. В общем, радостный, хороший настрой".
В день знаний - первые подарки. От администрации области - сертификат на оснащение кабинета робототехники, от мэрии - на спортинвентарь. Новое учебное заведение носит имя общественного и государственного деятеля, нашего земляка, Михаила Михайловича Сперанского. В школе даже создадут его музей.
Ольга Деева, глава г. Владимира: "За долгие годы у нас впервые в городе Владимире появилась новая школа. И, тем более, новая школа-рекордсмен, которая располагается на участке в 22 Га, здесь набрано в этом году 7 первых классов. Такого у нас не было во всем городе Владимире, наверное, никогда!"
Ольга Хохлова, зам. председателя ЗакСобрания области: "Глядя на веселые лица, на такую замечательную школу, хочется сказать, что в нашем городе хочется жить, учиться и работать. И наш город на глазах меняется к лучшему".
Школьники сегодня - главные герои праздничной линейки. Все в одинаковой школьной форме. Для них песни, танцы и первый в жизни этой школы звонок.
Как здесь будут учиться, директор демонстрирует первым лицам города и области. Учебное заведение рассчитано на 1200 человек. Состоит из 4 корпусов. Отдельный блок у начальной школы. Первоклашки будут проводить здесь целый день. Готовы спальни и игровые комнаты, чтобы ребятам было чем заняться в продленке. В День знаний для малышей провели первые уроки. Поучаствовала в них и губернатор.
"Мы хотим сейчас создать сердце класса. У нас задумка такая. Если вы могли приклеить нам первое сердце, как символ сердца города". - "Давайте! Ну как? Ровно получилось?" - "Отлично!"
А это уже урок хореографии. В отдельном танцевальном классе с зеркалами во весь рост и балетными станками. А еще здесь 4 спортивных зала, в том числе и тренажерный. Заниматься спортом ученики будут даже на переменах. В широких коридорах установят теннисные столы. А вот что касается педагогов, штат укомплектован. Почти.
Светлана Подшибякина, директор школы № 49: "У нас только опять не хватает учителя труда мальчикам. Ну не можем мы найти специалиста, потому что наш кабинет для мальчишек по технологии, он тоже имеет все станки, такое уникальное оборудование, несколько специалистов приходили, и они просто не знают, как с ним работать".
Ну а в кабинете музыки педагоги признаются, мечтают о первом в городе школьном духовом оркестре, а инструментов нет.
Орлова: "Я надеюсь, что вы сегодня им подарите инструменты". Шохин: "А кто-то умеет играть на духовых инструментах-то?" Орлова: "Это они научатся, и духовой оркестр будет играть на всех ваших городских мероприятиях". Шохин: "Поручение губернатора - для нас закон". Орлова: "Мечта сбылась!"
49 школа вообще соответствует последнему слову техники. Есть даже отдельный медицинский блок со своим зубным кабинетом. Чиновники школой полностью довольны.
Светлана Орлова
, губернатор области: "Я думаю, что это самое главное событие этого года. Несмотря на открытие фонтана, ледового дворца. Школа самая современная. Просто современнейшая. Досталась, конечно, она не просто. И возвращались деньги федеральные, пришлось их обратно забирать, потому что надо было выполнять все в срок, и сама школа, она объемная, большая".
Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Микрорайон 8-ЮЗ, он порядка 56 тысяч жителей насчитывает. Дома все заселены, и только за последние годы мы со Светланой Юрьевной на контроле 2 детских садиков новых здесь введены. Поликлиника и сейчас еще одна вводится, и вот эта вот школа. Здесь с утра до вечера уже дети".
Кстати, территорию школы от жителей окрестных домов не запирают. Но директор очень просит вести себя здесь аккуратно. Жители микрорайона уже начали выгуливать собак на стадионе и сломали новый школьный забор.