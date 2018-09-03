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<a href="http://33live.ru/novosti/03-09-2018-shkola-№-49-otkryvaet-dveri.html" target="_blank">Школа № 49 открывает двери</a> - Новый учебный год в новой школе. 1 сентября по всей области прошли торжественные линейки, посвященные дню знаний. Впервые свои двери для учеников распахнула 49-ая школа города Владимира. На судьбу этого долгостроя в свое время внимание обратил даже Президент. Всё ли успели сделать в новой школе к учебному году? Валерия Саенко побывала в учебном заведении в день знаний.