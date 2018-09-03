Жена Гарика Харламова опубликовала в своем микроблоге снимок, ужаснувший ее поклонников. На фото девушка выглядит так, как будто ее избили.

Жена Гарика Харламова опубликовала в своеммикроблоге снимок, ужаснувший ее поклонников. На фото девушка выглядит так, какбудто ее избили.На лице Кристины Асмус "красуются" кровавая ссадина на брови исиняки вокруг глаз. Пост был подписан словами: "Всем спасибо, смена окончена!".Можно предположить, что актрисапринимала участие в съемках и решила сфотографироваться в гриме.Однако многих ее подписчиков фото не на шутку напугало. "Оченьправдоподобно", "Что случилось? Помощь нужна?", "Господи, я думала избили…" "Это Харламов", "Гарик побил", "Говорят, они правда плохоживут, но скрывают", – прокомментировала снимок пользователи Instagram.Отметим, Асмус любитшокировать фанатов своей эксцентричностью. Ранее она опубликовала в пост с несколькими фактами о себе. В частности, актриса призналась, что не носитнижнее белье.Напомним,в июне знаменитость сообщила освоем уходе из неоднозначного проекта Asmodeus. В художественной основеинтерактивного шоу Asmodeus показана жизнь героев, спрятавшихся отприближающейся глобальной катастрофы в бункер, где живут и принимают гостей.Каждую неделю гостем становится новый герой, а ведущие пытаются вывести его наоткровенный разговор, после чего заставляют пройти испытания страхом смерти,одиночества, потаенных сексуальных фантазий.