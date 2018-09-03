Жена Гарика Харламова опубликовала в своем
микроблоге снимок, ужаснувший ее поклонников. На фото девушка выглядит так, как
будто ее избили.
Жена Гарика Харламова опубликовала в своем
микроблоге снимок, ужаснувший ее поклонников. На фото девушка выглядит так, как
будто ее избили.
На лице Кристины Асмус "красуются" кровавая ссадина на брови и
синяки вокруг глаз. Пост был подписан словами: "Всем спасибо, смена окончена!".
Можно предположить, что актриса
принимала участие в съемках и решила сфотографироваться в гриме.
Однако многих ее подписчиков фото не на шутку напугало. "Очень
правдоподобно", "Что случилось? Помощь нужна?", "Господи, я думала избили…" "Это Харламов", "Гарик побил", "Говорят, они правда плохо
живут, но скрывают", – прокомментировала снимок пользователи Instagram.
Отметим, Асмус любит
шокировать фанатов своей эксцентричностью. Ранее она опубликовала в пост с несколькими фактами о себе. В частности, актриса призналась, что не носит
нижнее белье.
Напомним,
в июне знаменитость сообщила о
своем уходе из неоднозначного проекта Asmodeus. В художественной основе
интерактивного шоу Asmodeus показана жизнь героев, спрятавшихся от
приближающейся глобальной катастрофы в бункер, где живут и принимают гостей.
Каждую неделю гостем становится новый герой, а ведущие пытаются вывести его на
откровенный разговор, после чего заставляют пройти испытания страхом смерти,
одиночества, потаенных сексуальных фантазий.