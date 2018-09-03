Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отказались сообщать Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики о ситуации на подконтрольной Украине части контрольного пункта въезда-выезда Станица Луганская.

О ситуации на подконтрольной Украине части КПП "Станица Луганская" наблюдатели СММ (Специальная мониторинговая комиссия) ОБСЕ сообщать отказались. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.В воскресенье стало известно о том, что 2-7 сентября КПП "Станица Луганская" будет закрыт, в ЛНР опасаются, что за это время Украина успеет перевезти вооружение.Марочко обратился к международным правозащитным организациям, указывая, что представители миссии нарушают принцип транспарентности, передает РИА Новости.