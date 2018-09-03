В Москве объявили победителей национальной детской премии Главные герои - 2018. Награду в номинации Лучший российский анимационный мультсериал получил Сказочный патруль.

В Москве объявили победителей национальной детской премии "Главные герои — 2018". Награду в номинации "Лучший российский анимационный мультсериал" получил "Сказочный патруль". Ранее в 2018 году он уже был награжден премией "Мультимир" и высшей наградой "Золотая мышь" от Мышкина за вклад в продвижение города и повышение его туристического статуса.Сериал "Сказочный патруль" рассказывает о невероятных приключениях четырех юных волшебниц: Аленки, Вари, Маши и Снежки. Три подруги приезжают в заповедник сказок — город Мышкин — и знакомятся с местной девочкой Аленкой. Пройдя ряд испытаний и преодолев разногласия, девочки становятся настоящими подругами. Они создают команду для контроля над сказочными силами ради спокойствия в мире людей.Премьера сериала состоялась в мае 2016 года на российских телеканалах "МУЛЬТ", ANI и "Тлум HD". Его телевизионная аудитория в России насчитывает десятки миллионов человек. Мультфильм стал одним из главных хитов 2016 года на сервисе Youtube. На сегодняшний день сериал переведен более чем на 10 языков и завоевывает сердца зрителей на всех континентах. В 2020 году планируется выход полнометражного фильма "Кощей. Настоящая история", основанный на вселенной сериала.В 2017 году "Сказочный патруль" вышел в финал премии, проходящей в рамках престижного Международного фестиваля анимационных фильмов во французском Анси. Получил российскую национальную анимационную премию "Икар" в номинации "Стартап". Был отобран для участия в Шанхайском международном телефестивале. Взял престижную премию Cyber Sousa на международном анимационном фестивале в городе Сямэнь (Китай).В 2018 году "Сказочный патруль" получил премию "Мультимир" как лучший российский анимационный сериал по мнению жюри.Анимационная студия "Паровоз" создает сериалы и полнометражную мультипликацию для детских российских и зарубежных телеканалов, а также игры и VR-приложения по мотивам своих мультфильмов. Среди проектов студии "Ми-ми-мишки", "Бумажки", "Деревяшки", "Лео и Тиг", "Сказочный патруль", "Герои Энвелла". Многие проекты студии были отмечены высокими наградами российских и международных фестивалей.