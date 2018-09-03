Телеведущая
почтила память умершего легендарного певца. Ксения поделилась с поклонниками видео
из микроблога.
Телеведущая
почтила память умершего легендарного певца. Ксения поделилась с поклонниками видео
из микроблога.
"Провожаем… светлая память", – написала знаменитость в
Stories на своей страничке в Instagram. В небольшом
ролике видно семейное застолье в честь поминок по Иосифу Кобзону.
За накрытым столом сидит муж Собчак Максим Виторган,
также в кадр попадет сын пары Платон. Мальчик подбегает к отцу, судя по всему,
просясь на колени, но тот гладит его по голове, что-то ему говоря.
Горячее, вино, минеральная вода – за поминальным угощением
собравшиеся смотрят по телевизору программу, посвященную ушедшему из жизни народному
артисту. Отметим, официальное прощание с Иосифом Кобзоном прошло 2 сентября.
Напомним, народный артист СССР, депутат Госдумы ушел из жизни в
возрасте 80 лет 30 августа. Его с государственными почестями похоронили на
Востряковском кладбище Москвы, рядом с матерью.
Более десяти тысяч человек
за пять часов пришли проститься с легендарным певцом. Среди них были
первые лица государства, коллеги и друзья артиста.
Как писали Dni.Ru, в Киеве устроили глумление над памятью исполнителя. Украинцы принесли
к посольству России кур-гриль, порванные баяны и пирамидки.