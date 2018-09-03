Телеведущая почтила память умершего легендарного певца. Ксения поделилась с поклонниками видео из микроблога.

Телеведущаяпочтила память умершего легендарного певца. Ксения поделилась с поклонниками видеоиз микроблога."Провожаем… светлая память", – написала знаменитость вStories на своей страничке в Instagram. В небольшомролике видно семейное застолье в честь поминок по Иосифу Кобзону.За накрытым столом сидит муж Собчак Максим Виторган,также в кадр попадет сын пары Платон. Мальчик подбегает к отцу, судя по всему,просясь на колени, но тот гладит его по голове, что-то ему говоря.Горячее, вино, минеральная вода – за поминальным угощениемсобравшиеся смотрят по телевизору программу, посвященную ушедшему из жизни народномуартисту. Отметим, официальное прощание с Иосифом Кобзоном прошло 2 сентября.Напомним, народный артист СССР, депутат Госдумы ушел из жизни ввозрасте 80 лет 30 августа. Его с государственными почестями похоронили наВостряковском кладбище Москвы, рядом с матерью.Более десяти тысяч человекза пять часов пришли проститься с легендарным певцом. Среди них былипервые лица государства, коллеги и друзья артиста.Как писали Dni.Ru, в Киеве устроили глумление над памятью исполнителя. Украинцы принеслик посольству России кур-гриль, порванные баяны и пирамидки.