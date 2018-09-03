Полиция Норвегии начала расследование в связи с исчезновением эксперта по кибербезопасности, соратника основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Соратник Джулиана Ассанжа эксперт по кибербезопасности Арьен Кампхёйс пропал, об этом в Twitter сообщил WikiLeaks. Об исчезновении мужчины стало известно 20 августа, последний раз его видели в норвежском городе Буде. Вероятно, он направился в Тронхейм.Полиция Норвегии начала расследование.WikiLeaks был основано в 2006 году для публикации разоблачающих сведений о коррупции в Средней Азии, России и на Западе.Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище, передает РИА Новости.