Неизвестные граждане, в помещении кафе, расположенном на Космодемьянской набережной, избили и открыто похитили личные вещи на общую сумму 6 тысяч рублей...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Замоскворечье задержали двоих мужчин, подозреваемых в совершении грабежа.В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные около торгового центра избили мужчину и отобрали телефон. Установлено, что неизвестные граждане, в помещении кафе, расположенном на Космодемьянской набережной, избили и открыто похитили личные вещи на общую сумму 6 тысяч рублей. Похищенное изъято.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин, работавших грузчиками в данном кафе. Похищенное изъято.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60