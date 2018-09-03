Лаборатория методологии социальных исследований РАНХиГС совместно с веб-сервисом для подготовки документов на шенгенскую визу VISAbility провели исследование и назвали страны ЕС, которые чаще других дают гражданам РФ визы на продолжительные сроки. В числе самых лояльных оказалась Франция.

Лаборатория методологии социальных исследований РАНХиГС совместно с веб-сервисом для подготовки документов на шенгенскую визу VISAbility провели исследование и назвали страны ЕС, которые чаще других дают гражданам России визы на продолжительные сроки.В числе самых лояльных оказались консульства Франции, Испании, Финляндии, Италии и Греции.Самые длинные визы (на 5 лет) чаще всего выдает диппредставительство Франции. Греция часто выдает визы на три года, Финляндия – на два, а в консульствах Испании и Италии можно рассчитывать на шенген сроком на год, пишут "Известия".