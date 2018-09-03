Эксперты назвали причины столкновения двух теплоходов на Москве-реке. В районе Лужнецкой набережной прогулочное судно с пассажирами врезалось в пришвартованный корабль. Странным маневрам, которые совершал один из капитанов нашлось объяснение: человек за штурвалом был пьян.

Эксперты назвали причины столкновения двух теплоходов на Москве-реке. В районе Лужнецкой набережной прогулочное судно с пассажирами врезалось в пришвартованный корабль. Странным маневрам, которые совершал один из капитанов нашлось объяснение: человек за штурвалом был пьян.В крови Дениса Крекова обнаружили 1,2 промилле алкоголя. На борту теплохода "Снегири-2" было 20 человек. Пассажиры первыми забили тревогу и успели подготовиться к удару. Судно получило небольшую пробоину и осталось на плаву.В центре Москвы работает 45 частных компаний, всего — 160 судов различной вместимости. В разгар сезона движение настолько плотное, что нередко возникают аварийные ситуации, но обычно это мелкие инциденты, которые не представляют опасности для пассажиров и членов экипажа. Серьезные аварии возникают гораздо реже.Теплоход "Снегири-2" — новый, построен в 2016 году. Коллеги Крекова не понимают, что случилось с капитаном."У нас перед выходом в рейс постоянно проверяют на алкоголь. Измеряют давление, проверяют алкотестером, как положено. Потом в рейс выходишь, приходишь — такая же процедура", — рассказывает моторист-рулевой теплохода "Москва-99" Иван Макаров.— Как на самолете?— Конечно! Все четко, и судовые документы проверяют.На реке, как и на обычной автомобильной дороге, действуют свои законы, соблюдать которые обязан каждый капитан.— На реке все по правилам, капитаны между собой разговаривают по рации. Так что не должно такого случаться в принципе! Капитан если напился — кто здесь виноват, как не капитан? Бывают столкновения небольшие, когда причаливают. Видите, здесь много теплоходов стоит. Ну, небольшие вмятины.— Мы здесь все дружно работаем. Есть, конечно, конкуренция, но все в пределах разумного!Вряд ли можно назвать разумным то, что в погоне за прибылью недобросовестные перевозчики устраивают настоящие гонки.— Не опасаетесь? Посмотрите, как гоняют здесь.— Я думаю, что они знают свое дело.— Не пугаетесь этого?— Нет, конечно. Не пугаюсь. Мы же садимся в машину, хотя все знают, что это не всегда безопасно.— Так же, как и осмотр водителей, нужно усилить, ужесточить, лишать лицензии однозначно — и не на один год, а на долгие годы.Происшествие расследует Следственное управление на транспорте. Вопросы, видимо, возникнут не только к нетрезвому капитану, но и к перевозчику, который выпустил его на линию.