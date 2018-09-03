Два человека ранены в Москве на Варшавском шоссе. По ним стреляли из огнестрельного оружия. Один пострадавший госпитализирован, второму медики оказали помощь на месте. У раненых похищена крупная сумма денег - около 10 миллионов рублей.

Два человека ранены в Москве на Варшавском шоссе. По ним стреляли из огнестрельного оружия. Один пострадавший госпитализирован, второму медики оказали помощь на месте. У раненых похищена крупная сумма денег — около 10 миллионов рублей.Грабители организовали нападение у дома 129 по Варшавскому шоссе, сообщает телеканал "Россия 24". В этом месте двое мужчин передавали друг другу деньги.Оба были обстреляны из машины. Завладев деньгами, вооруженные грабители скрылись с места происшествия на двух иномарках. В Москве введен план "Перехват" для поиска нападавших, проинформировала пресс-служба московского главка МВД России.