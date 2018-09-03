Неожиданная болезнь приковала к постели популярную певицу Ирину Аллегрову. Императрице отечественной сцены пришлось отменить концерты.

Неожиданная болезнь приковала к постели популярную певицу ИринуАллегрову. "Императрице" отечественной сцены пришлось отменить концерты.Праздник, посвященный Дню города в подмосковном Одинцове,прошел 2 сентября без Ирины Аллегровой. На фоне тревожных новостей о состоянииздоровья коллег артистки ее отсутствие взволновало поклонников.Как выяснилось, певица действительно заболела. На вопросыжурналистов артистка отвечала с трудом. "У меня сильная простуда илигрипп, я в лежащем режиме. Лежу с температурой уже три дня и потихонечкуначинаю поправляться к "Новой волне", – обрисовала ситуацию Аллегровакорреспонденту "Комсомольской правды".Поклонники надеются увидеть известную артистку на песенномконкурсе в Сочи. "Новая волна" стартует 4 сентября. Выступления ИриныАллегровой запланированы на 7, 8 и 9 число.Ранее глава Одинцовского района Андрей Иванов сообщил неприятное извести в соцсетях. "К сожалению, Ирина Аллегрова не сможет выступить на Дне города Одинцово из-за болезни – у певицы поднялась высокая температура", – написал он на своей странице в Instagram. Что именно случилось с певицей он уточнять не стал.Несмотря на отсутствие четкого диагноза, народная молва рассудила, что артистка подхватила некую инфекцию. Пользователи Сети отметили, что многие хотели попасть на концерт только для того, чтобы увидеть певицу на сцене. Ей желают скорейшего выздоровления.Сама же Аллегрова на одном из своих выступлений призналась, что годы берут свое. Она уже не может так бойко, как раньше, скакать между рядов и собирать охапки цветов от восторженных поклонников.